Политика и власть 07.08.2024 в 15:34

Евгений Луковников возвращается в правительство Бурятии

Он займет ту же должность
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Текст: Андрей Константинов
Евгений Луковников возвращается в правительство Бурятии
Бывший зампред Евгений Луковников, который в январе этого года покинул свой пост по собственному желанию, возвращается на работу в правительство Бурятии. Как сообщил источник «Номер один», там он займет прежнюю должность зампреда. Правда, на это надо будет еще получить согласие депутатов Народного Хурала.

Напомним, Евгений Луковников занял должность зампреда правительства в ноябре 2017 года. На своем посту он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики. Чиновник координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.

Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия. В декабре прошлого года его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.

В начале января 2024 года зампред неожиданно объявил об уходе с должности по собственному желанию и написал прощальный пост в соцсетях.

«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем, кто был рядом, помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - написал тогда Евгений Луковников в своем телеграм-канале.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях
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