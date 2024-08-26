Политика и власть 26.08.2024 в 13:46

В Бурятии простятся с героем СВО погибшим в Курской области

Он был награжден медалями за отвагу и воинскую доблесть
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии простятся с героем СВО погибшим в Курской области

Завтра, 27 августа, в Бурятии простятся с погибшим на СВО Виктором Азеевым. Он находился на спецоперации с самого ее начала.

Азеев Виктор Александрович родился 20 мая 1988 года в с. Мордой Забайкальского края. После школы поступил в профучилище №26 по специальности «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», а окончив его был призван на службу в армию. Вернувшись, окончил курсы помощника машиниста тепловоза и работал на железной дороге.

В Улан-Удэ заключил военный контракт и участвовал в военной операции в Сирии. Имел награды. Участвуя в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, получил статус ветерана боевых действий. Погиб 13 августа 2024 года при выполнении боевой задачи на территории Курской области.

За время службы был награжден медалями «За Отвагу», «За воинскую доблесть» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Родные, друзья и сослуживцы будут помнить его, как надежного, доброго, отзывчивого и хорошего человека. У Виктора остались мама, жена и двое детей, - пишут в группе Заиграевской газеты «Вперед».

Фото: Телеграм-канал «Вперед» Заиграево

 

 

 

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