Политика и власть 08.09.2024 в 13:02
Бурятия ищет инвесторов для реновации Батарейки и Авиазавода
Проекты развития улан-удэнских территорий представили на ВЭФ-2024
Текст: Станислав Сергеев
Напомним, во Владивостоке продолжает работу Восточный экономический форум, где находится и делегация из Бурятии. В павильоне республики работают интерактивные карты мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, на которых представлены объекты комплексного развития территории.
«Мы не просто показываем и демонстрируем мастер-план, мы используем Восточный экономический форум как возможность найти потенциальных инвесторов», - отметил Руководитель центра мастер-планов Бурятии Андрей Невьянцев.
Республика предлагает инвесторам ознакомится с проектами, ищущими финансирования или нуждающимися в соинвесторах. Это комплексное развитие территорий «Батарейка», «Авиазавод», «Белый лебедь», «Восточные ворота 1.1», «Восточные ворота 1.2», «Приречное 2.1» и «Приречное 2.2».
Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии.
«Мы не просто показываем и демонстрируем мастер-план, мы используем Восточный экономический форум как возможность найти потенциальных инвесторов», - отметил Руководитель центра мастер-планов Бурятии Андрей Невьянцев.
Республика предлагает инвесторам ознакомится с проектами, ищущими финансирования или нуждающимися в соинвесторах. Это комплексное развитие территорий «Батарейка», «Авиазавод», «Белый лебедь», «Восточные ворота 1.1», «Восточные ворота 1.2», «Приречное 2.1» и «Приречное 2.2».
Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии.
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