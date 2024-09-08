Политика и власть 08.09.2024 в 13:02

Бурятия ищет инвесторов для реновации Батарейки и Авиазавода

Проекты развития улан-удэнских территорий представили на ВЭФ-2024
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия ищет инвесторов для реновации Батарейки и Авиазавода
Напомним, во Владивостоке продолжает работу Восточный экономический форум, где находится и делегация из Бурятии. В павильоне республики работают интерактивные карты мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, на которых представлены объекты комплексного развития территории.

«Мы не просто показываем и демонстрируем мастер-план, мы используем Восточный экономический форум как возможность найти потенциальных инвесторов», - отметил Руководитель центра мастер-планов Бурятии Андрей Невьянцев.

Республика предлагает инвесторам ознакомится с проектами, ищущими финансирования или нуждающимися в соинвесторах. Это комплексное развитие территорий «Батарейка», «Авиазавод», «Белый лебедь», «Восточные ворота 1.1», «Восточные ворота 1.2», «Приречное 2.1» и «Приречное 2.2».

Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии.

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