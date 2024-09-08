Бурятия ищет инвесторов для реновации Батарейки и Авиазавода

Напомним, во Владивостоке продолжает работу Восточный экономический форум, где находится и делегация из Бурятии. В павильоне республики работают интерактивные карты мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, на которых представлены объекты комплексного развития территории.«Мы не просто показываем и демонстрируем мастер-план, мы используем Восточный экономический форум как возможность найти потенциальных инвесторов», - отметил Руководитель центра мастер-планов Бурятии Андрей Невьянцев.Республика предлагает инвесторам ознакомится с проектами, ищущими финансирования или нуждающимися в соинвесторах. Это комплексное развитие территорий «Батарейка», «Авиазавод», «Белый лебедь», «Восточные ворота 1.1», «Восточные ворота 1.2», «Приречное 2.1» и «Приречное 2.2».Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии.