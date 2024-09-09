«Единороссы» взяли почти весь горсовет Улан-Удэ

Вчера поздним вечером Медиацентр обнародовал предварительные результаты голосования по выборам депутатов горсовета Улан-Удэ. Согласно обнародованным данным, на 29 округах лидировали представители «Единой России» и лишь на одном округе победил самовыдвиженец.





Предварительный список победителей:



1 округ - Ильин Владимир Гаврилович2 округ - Дондубон Баир Владимирович3 округ - Бальжинимаев Чимит Валерьевич4 округ - Бальжиров Баир Евгеньевич5 округ - Белоусов Анатолий Евгеньевич6 округ - Турченюк Дмитрий Юрьевич7 округ - Маладаев Алексей Анатольевич8 округ - Гергенов Михаил Михайлович9 округ - Мухамедчин Анатолий Юрьевич10 округ - Ефремов Виктор Юрьевич11 округ - Жамсуев Цырен Баирович12 округ - Цыремпилов Василий Дашидоржиевич13 округ - Болотов Чингис Аякович14 округ - Дармаев Владислав Гаврилович15 округ - Бурдиков Сергей Владимирович16 округ - Раднаев Баир Сергеевич17 округ - Егоров Денис Евгеньевич18 округ - Пахомова Людмила Георгиевна19 округ - Тушинов Намсарай Хайдапович20 округ - Тулонов Владимир Иннокентьевич21 округ - Санжанов Юрий Валерьевич22 округ - Путилин Дмитрий Владимирович23 округ - Босхолов Михаил Александрович24 округ - Корытов Владимир Александрович25 округ - Бадмаев Алексей Геннадьевич26 округ - Цыбиков Беликто Дамдинович27 округ - Холхоев Саян Жанчипович28 округ - Болдоров Владимир Николаевич (самовыдвиженец)29 округ - Мантатов Александр Вильсонович30 округ - Сухоруков Андрей ГеоргиевичНапомним, выборы в горсовет Улан-Удэ проходили только по одномандатным округам. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 18,7%.Фото: «Номер один»