Политика и власть 09.09.2024 в 09:31
«Единороссы» взяли почти весь горсовет Улан-Удэ
Лишь на одном округе победил самовыдвиженец
Текст: Андрей Константинов
Вчера поздним вечером Медиацентр обнародовал предварительные результаты голосования по выборам депутатов горсовета Улан-Удэ. Согласно обнародованным данным, на 29 округах лидировали представители «Единой России» и лишь на одном округе победил самовыдвиженец.
Предварительный список победителей:
1 округ - Ильин Владимир Гаврилович
2 округ - Дондубон Баир Владимирович
3 округ - Бальжинимаев Чимит Валерьевич
4 округ - Бальжиров Баир Евгеньевич
5 округ - Белоусов Анатолий Евгеньевич
6 округ - Турченюк Дмитрий Юрьевич
7 округ - Маладаев Алексей Анатольевич
8 округ - Гергенов Михаил Михайлович
9 округ - Мухамедчин Анатолий Юрьевич
10 округ - Ефремов Виктор Юрьевич
11 округ - Жамсуев Цырен Баирович
12 округ - Цыремпилов Василий Дашидоржиевич
13 округ - Болотов Чингис Аякович
14 округ - Дармаев Владислав Гаврилович
15 округ - Бурдиков Сергей Владимирович
16 округ - Раднаев Баир Сергеевич
17 округ - Егоров Денис Евгеньевич
18 округ - Пахомова Людмила Георгиевна
19 округ - Тушинов Намсарай Хайдапович
20 округ - Тулонов Владимир Иннокентьевич
21 округ - Санжанов Юрий Валерьевич
22 округ - Путилин Дмитрий Владимирович
23 округ - Босхолов Михаил Александрович
24 округ - Корытов Владимир Александрович
25 округ - Бадмаев Алексей Геннадьевич
26 округ - Цыбиков Беликто Дамдинович
27 округ - Холхоев Саян Жанчипович
28 округ - Болдоров Владимир Николаевич (самовыдвиженец)
29 округ - Мантатов Александр Вильсонович
30 округ - Сухоруков Андрей Георгиевич
Напомним, выборы в горсовет Улан-Удэ проходили только по одномандатным округам. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 18,7%.
Фото: «Номер один»
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