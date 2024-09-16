Глава Бурятии Алексей Цыденов проверил, как строится Дом культуры в Кяхте.









- Находясь в Кяхте, заехал осмотреть ход строительства Дома культуры. На сегодняшний день на объекте ведется утепление наружной стены, кровельные работы, а также монтаж перегородок первого этажа. Объем выполненных работ составляет чуть более 46%. Хотя по проекту дом культуры должен сдаться в декабре этого года. На лицо отставание от графика. И есть риск не сдать объект в срок. Подрядчику необходимо увеличить количества рабочих на объекте и ускорить поставки материалов, чтобы нагнать график, - сообщил глава.

Напомним, Дом культуры в Кяхте строится в рамках «единой президентской субсидии». Он рассчитан будет 400 мест. На его строительство из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей. Закончить строительство запланировано уже в этом году.

Строительство такого крупного объекта в Кяхте стало возможным рамках подготовки к 300-летнему юбилею со дня основания города. Для улучшения инфраструктуры отрасли привлекается колоссальный объем финансовых средств из разных источников.

Фото: телеграм канал главы Бурятии Алексея Цыденова