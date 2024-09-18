Политика и власть 18.09.2024 в 11:13

Чимит Бальжинимаев второй раз избран председателем горсовета

Всего было выдвинуто две кандидатуры на пост
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Текст: Служба информации "Номер один"
Чимит Бальжинимаев второй раз избран председателем горсовета

Депутаты Улан-Удэнского горсовета избрали сегодня председателя.

В ходе первой сессии на главный пост в Улан-Удэнском парламенте были выдвинуты две кандидатуры - действующий председатель Чимит Бальжинимаев и Владимир Болдоров, единственный самовыдвиженец в нынешнем составе седьмого созыва. Он был избран по 28 округу. Его кандидатуру накануне выдвинула фракция «Единая Россия».

Избрание председателя происходит тайным голосованием. В итоге председателем избран Чимит Бальжинимаев с результатом 28 голосов. Владимир Болдоров получил 2 голоса.

Чимит Бальжинимаев поблагодарил коллег за оказанное высокое доверие.

- Вместе нам предстоит большая командная работа, чтобы планируемые на благо Улан-Удэ проекты были реализованы. Все у нас с вами получится. Спасибо за оказанное доверие! - отметил Чимит Бальжинимаев.

На пост зампредседателя вновь был выдвинут Анатолий Белоусов, других кандидатур не было. Зампредседателя также избрали тайным голосованием. По результатам Анатолий Евгеньевич набрал 30 голосов и был избран единогласно.

 

Фото: Номер один

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