В Улан-Удэ скоро изберут нового мэра

Пора навести порядок

«В июле текущего года в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения. Мы должны привести устав города Улан-Удэ в соответствие с этими изменениями», - сообщил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

«Предлагаем назначить публичные слушания на 9 октября, а также утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, порядок учета предложений по проекту и участие граждан в его обсуждении. В том числе мы предлагаем привести устав города в соответствие дополнив его перечнем вопросов местного значения – то есть внести новый пункт, который касается учета личных подсобных хозяйств», - сказал и.о. начальника Правового управления Улан-Удэнского городского Совета депутатов Илья Сороковиков.

Просьбы горожан

Сегодня в здании Администрации состоялась внеочередная вторая сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов VII созыва. Политики рассмотрели и приняли ряд вопросов, ключевым среди них стало решение о назначении официальной даты проведения конкурса на должность мэра города.На внеочередной второй сессии присутствовало 30 депутатов, которые единогласно приняли внесение изменений в отдельные решения городского Совета, утвердили состав рабочей группы по исполнению наказов избирателей, а также объявили конкурс по отбору кандидатов на должность мэра г. Улан-Удэ.На приведение устава в соответствие есть пара месяцев (Срок до 15 ноября. – Прим. ред.). Однако внесение изменений в городской устав процедура длительная. Она содержит в себе несколько обязательных этапов. Например, объявление и проведение публичных слушаний, принятие решения городским Советом депутатов, а также регистрация решения Министерством юстиции.Выдвинутые предложения депутаты одобрили единогласно. Зачитав доклад Илья Сороковиков также предложил внести новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата городского Совета. Теперь тот или иной депутат досрочно прекращает свою трудовую деятельность если приобретает статус иноагента.

В связи с избранием депутатов городского Совета VII созыва слуги народа решили признать утвержденный ранее состав персональной рабочей группу по исполнению наказов избирателей – утратившим свою силу.

«Для реализации работы депутатов VII созыва по исполнению наказов избирателей необходимо сформировать новый персональный состав рабочей группы по наказам», - продолжил Чимит Бальжинимаев.

Исполнение наказов избирателей одна из главных задач депутатской деятельности. Ежегодно на исполнение запросов горожан выделяется 120 миллионов рублей, по 4 млн на каждый округ. Благодаря работе депутатов, в городе появляются новые детские площадки, асфальтируются дороги, устанавливаются фонари, строятся системы водоснабжения и водоотведения, благоустраиваются скверы и дворы.

Напомним, в прошлом году полномочия депутатов городского Совета расширили – благодаря этому появилась возможность устанавливать видеокамеры во дворах, скверах и местах скопления детей на депутатские средства.

На сегодняшней внеочередной второй сессии 11 из 30 депутатов проявили инициативу – они выдвинули свои кандидатуры на участие в рабочей группе.

«Решение принято единогласно. В группу войдут Алексей Бадмаев, Чимит Бальжинимаев, Анатолий Белоусов, Владимир Болдоров, Владимир Ильин, Александр Мантатов, Анатолий Мухамедчин, Юрий Санжанов, Намсарай Тушинов, Беликто Цыбиков и Василий Цыремпилов», - перечислил заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.

Смена руководства

«Дата проведения конкурса – 7 ноября», - констатировал председатель горсовета.

Самым важным событием, которые произошло на внеочередной второй сессии, стало то, что Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника.Мы рассмотрели на внеочередной второй сессии четыре вопроса. Один из них, самый важный, был о проведении конкурса на должность мэра города Улан-Удэ. Конкурс пройдет 7 ноября 2024 года в 09:00 утра в зале Администрации. В ближайшее время, с 14 по 25 октября текущего года, желающие претенденты смогут подать свои документы в аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов на то, чтобы поучаствовать в данном конкурсе на пост мэра, –– Безусловно к каждому претенденту будет особые требования. Такие как: образование, опыт работы и т.д. В том числе они должны будут презентовать программу того, как они видят дальнейшее развитие нашего города. Я думаю, что будет учитываться много интересных моментов.

Участие в конкурсной комиссии примут 10 человек. 5 от главы Республики Бурятии и 5 от депутатов городского Совета.

«Все остальные мероприятия будут уже проводить они. Мы же на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов выберем самого достойного из отобранных претендентов на должность мэра», - подытожил председатель горсовета.



