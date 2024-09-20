Политика и власть 20.09.2024 в 17:30

В Улан-Удэ скоро изберут нового мэра

Городской Совет депутатов объявил дату проведения конкурса на должность градоначальника
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ скоро изберут нового мэра
Сегодня в здании Администрации состоялась внеочередная вторая сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов VII созыва. Политики рассмотрели и приняли ряд вопросов, ключевым среди них стало решение о назначении официальной даты проведения конкурса на должность мэра города.

Пора навести порядок

На внеочередной второй сессии присутствовало 30 депутатов, которые единогласно приняли внесение изменений в отдельные решения городского Совета, утвердили состав рабочей группы по исполнению наказов избирателей, а также объявили конкурс по отбору кандидатов на должность мэра г. Улан-Удэ.

«В июле текущего года в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения. Мы должны привести устав города Улан-Удэ в соответствие с этими изменениями»,

- сообщил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
На приведение устава в соответствие есть пара месяцев (Срок до 15 ноября. – Прим. ред.). Однако внесение изменений в городской устав процедура длительная. Она содержит в себе несколько обязательных этапов. Например, объявление и проведение публичных слушаний, принятие решения городским Советом депутатов, а также регистрация решения Министерством юстиции.

«Предлагаем назначить публичные слушания на 9 октября, а также утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, порядок учета предложений по проекту и участие граждан в его обсуждении. В том числе мы предлагаем привести устав города в соответствие дополнив его перечнем вопросов местного значения – то есть внести новый пункт, который касается учета личных подсобных хозяйств»,

- сказал и.о. начальника Правового управления Улан-Удэнского городского Совета депутатов Илья Сороковиков.
Выдвинутые предложения депутаты одобрили единогласно. Зачитав доклад Илья Сороковиков также предложил внести новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата городского Совета. Теперь тот или иной депутат досрочно прекращает свою трудовую деятельность если приобретает статус иноагента.

Просьбы горожан

В связи с избранием депутатов городского Совета VII созыва слуги народа решили признать утвержденный ранее состав персональной рабочей группу по исполнению наказов избирателей – утратившим свою силу.

«Для реализации работы депутатов VII созыва по исполнению наказов избирателей необходимо сформировать новый персональный состав рабочей группы по наказам»,

- продолжил Чимит Бальжинимаев.
Исполнение наказов избирателей одна из главных задач депутатской деятельности. Ежегодно на исполнение запросов горожан выделяется 120 миллионов рублей, по 4 млн на каждый округ. Благодаря работе депутатов, в городе появляются новые детские площадки, асфальтируются дороги, устанавливаются фонари, строятся системы водоснабжения и водоотведения, благоустраиваются скверы и дворы.

Напомним, в прошлом году полномочия депутатов городского Совета расширили – благодаря этому появилась возможность устанавливать видеокамеры во дворах, скверах и местах скопления детей на депутатские средства.

На сегодняшней внеочередной второй сессии 11 из 30 депутатов проявили инициативу – они выдвинули свои кандидатуры на участие в рабочей группе.

«Решение принято единогласно. В группу войдут Алексей Бадмаев, Чимит Бальжинимаев, Анатолий Белоусов, Владимир Болдоров, Владимир Ильин, Александр Мантатов, Анатолий Мухамедчин, Юрий Санжанов, Намсарай Тушинов, Беликто Цыбиков и Василий Цыремпилов»,

- перечислил заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.

Смена руководства

Самым важным событием, которые произошло на внеочередной второй сессии, стало то, что Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника.

«Дата проведения конкурса – 7 ноября»,

- констатировал председатель горсовета.
Мы рассмотрели на внеочередной второй сессии четыре вопроса. Один из них, самый важный, был о проведении конкурса на должность мэра города Улан-Удэ. Конкурс пройдет 7 ноября 2024 года в 09:00 утра в зале Администрации. В ближайшее время, с 14 по 25 октября текущего года, желающие претенденты смогут подать свои документы в аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов на то, чтобы поучаствовать в данном конкурсе на пост мэра, – рассказал прессе Чимит Бальжинимаев. – Безусловно к каждому претенденту будет особые требования. Такие как: образование, опыт работы и т.д. В том числе они должны будут презентовать программу того, как они видят дальнейшее развитие нашего города. Я думаю, что будет учитываться много интересных моментов.

Участие в конкурсной комиссии примут 10 человек. 5 от главы Республики Бурятии и 5 от депутатов городского Совета.

«Все остальные мероприятия будут уже проводить они. Мы же на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов выберем самого достойного из отобранных претендентов на должность мэра»,

- подытожил председатель горсовета.

Фото «Номер один».






 







Теги
горсовет улан-удэ мэр администрация

Все новости

Житель Улан-Удэ получит 30 000 рублей за удар в нос
20.09.2024 в 17:46
Застрявшая педаль газа устроила тройное ДТП в Улан-Удэ
20.09.2024 в 17:32
В Улан-Удэ скоро изберут нового мэра
20.09.2024 в 17:30
В Закаменском районе скоро откроют детский сад
20.09.2024 в 17:10
Лиса в Бурятии выбрала местом смерти сельский двор
20.09.2024 в 17:09
ТОСы Улан-Удэ активно помогают бойцам СВО
20.09.2024 в 16:59
Жительницу Бурятии осудили на три года за смерть троих детей
20.09.2024 в 16:49
Бурятия вошла в национальный каталог турмаршрутов для иностранцев
20.09.2024 в 16:38
В Улан-Удэ забуксовал пилотный проект по переводу домов с печного на электроотопление
20.09.2024 в 16:11
За полгода на СВО из Бурятии отправили более 287 млн рублей
20.09.2024 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Горсовет Улан-Удэ: как распределились депутаты по комитетам?
В столице Бурятии завершилась первая сессия горсовета VII созыва
19.09.2024 в 09:24
В Улан-Удэ идет первая сессия обновленного горсовета
Половину депутатского корпуса составили новые лица
18.09.2024 в 13:37
Чимит Бальжинимаев второй раз избран председателем горсовета
Всего было выдвинуто две кандидатуры на пост
18.09.2024 в 11:13
В Джидинском районе отремонтируют мост и дорогу
Об этом заявил глава Бурятии во время рабочей поездки
18.09.2024 в 09:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru