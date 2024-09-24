Политика и власть 24.09.2024 в 09:20

Беларусь и Бурятия расширят сотрудничество по ряду направлений

Об этом было заявлено на заседании рабочей группы в Минске
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Текст: Служба информации "Номер один"
Беларусь и Бурятия расширят сотрудничество по ряду направлений

Беларусь и Бурятия расширят сотрудничество по ряду направлений.

Делегация Бурятии под председательством главы республики Алексея Цыденова приняла участие в третьем совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Бурятии. В понедельник, 23 сентября в Минске стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения, промышленности и туризма.


Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей Шлычков отметил в ходе заседания, что развитие межрегиональных контактов с российскими субъектами является значимой работой для Беларуси, а Бурятия - проверенный временем партнер Беларуси.

- Мы являемся не только добрыми друзьями, но и крепкими торгово-экономическими партнерами. Сегодня третье заседание по счету, а это значит, что за плечами у нас имеется опыт двустороннего взаимодействия. Был сформирован план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Беларусью и Бурятией Российской Федерации на 2023-2027 годы, который мы подписали в июне прошлого года и приступили к его реализации. Данный план предусматривает мероприятия в различных сферах взаимодействия. Следует подчеркнуть, что отмечена положительная динамика взаимной торговли как по итогам 2023 года, так и по итогам первого полугодия текущего года. Мы дорожим нашим сотрудничеством и высоко ценим сложившиеся отношения. Бурятия - это перспективный регион для сотрудничества. Имеющиеся возможности обязаны способствовать углублению взаимодействия между белорусскими предприятиями и субъектами хозяйствования Бурятии. Мы готовы оказывать для этого всяческое содействие, - сказал Сергей Шлычков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что с каждой новой встречей направлений для сотрудничества с Беларусью становится больше. В рамках текущего визита затронуты такие перспективные направления как промышленность и туризм, в том числе медицинский. Глава республики подчеркнул, что за последние 5 лет товарооборот между Бурятией и Беларусью вырос в 6 раз.

- Мы давно сотрудничаем на региональном уровне, у нас действует два межрегиональных соглашения – с Брестским и Гомельским областными исполнительными комитетами. Под эгидой государственного комитета по науке и технологиям мы осуществляем общую координацию взаимодействий. У нас работают белорусские тракторы, БЕЛАЗы. На территории Бурятии есть дилер МТЗ, он обеспечивает реализацию продукции и последующее сопровождение. В Бурятии добывается уголь в больших объемах, и там карьерные самосвалы БЕЛАЗ вне конкуренции. В магазинах продаются белорусские сыры, масло - хотя вроде бы далеко, но ваша молочная продукция доезжает к нам, пользуется спросом, востребована. Наши предприятия легкой промышленности сотрудничают. Наш авиационный завод взаимодействует с авиаремонтными предприятиями Беларуси, в том числе по поставке комплектующих, у нас тесная кооперация. Точек соприкосновения достаточно много, и не только в промышленной сфере, но и в сфере здравоохранения. У Беларуси хороший опыт, мы знаем, на что посмотреть, чему поучиться, - отметил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии пригласил жителей Беларуси на Байкал. «Бурятия - это Байкал. Сегодня у нас большая инвестпрограмма, много строится отелей разного класса, мы приглашаем белорусов на Байкал. Это мировая жемчужина. Зимой и летом – всегда красиво. Люди получают очень сильные впечатления, - сказал Алексей Цыденов.

 

Фото: правительство Бурятии

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