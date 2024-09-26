В Бурятии упростили получение госнаград для совершивших подвиг

Изменения в закон «О государственных наградах Республики Бурятия» рассмотрели сегодня депутаты Народного Хурала на очередной сессии. Раньше этот закон предполагал, что после получения госнаграды должно пройти как минимум три года, чтобы можно было получить следующую. Однако в новой версии закона установлены исключения из этого правила для тех, кто совершил подвиг, проявил мужество, смелость и отвагу. Их теперь можно будет награждать раньше установленного срока.Еще одно новшество - по решению Главы Бурятии очередное награждение может производиться без учета установленного срока за активное участие в реализации важных общественных проектов, значимые научные открытия и изобретения в различных сферах, иные выдающиеся заслуги перед Бурятией.Также установлено исключение по условию наличия ведомственных наград РБ для представления к получению таких государственных наград Республики Бурятия, как медаль «За верность родительскому долгу», медаль Алдара Цыденжапова, медаль «По зову долга и сердца».Фото: «Номер один»