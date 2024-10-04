Политика и власть 04.10.2024 в 10:18

Мэру Улан-Удэ прокуратура внесла представление

Вместе с предупреждением его получило и руководство ТГК-14
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Текст: Елена Кокорина
Мэру Улан-Удэ прокуратура внесла представление

Прокуратура Бурятии внесла представления мэру Улан-Удэ и руководителю ПАО «ТГК-14». Причина столь неудобного момента – в неисполнении программы по ремонту теплосетей.

- Программой по капремонту, модернизации и техническому перевооружению имущественного комплекса на 2024 год, утвержденной ПАО «ТГК-14» и комитетом по управлению имуществом, предусмотрено более 20-ти мероприятий по ремонту сетей теплоснабжения в Улан-Удэ. Между тем на местах проведения ремонта на коммунальных сетях выявлены факты невыполнения части мероприятий. Не завершены работы по благоустройству 53-х участков. При этом администрацией г. Улан-Удэ надлежащий контроль за готовностью ресурсоснабжающего предприятия к отопительному сезону не обеспечен, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим мэру города Улан-Удэ и руководителю ТГК внесены представления об устранении нарушений.

- Кроме того, директору филиала ПАО ТГК-14 «Генерация Бурятии» объявлено предостережение, он предупрежден об ответственности за неисполнение требований законодательства. Вопросы прохождения отопительного сезона находятся на контроле органов прокуратуры, - добавили в ведомстве.

Фото: Прокуратура РБ

 

 

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