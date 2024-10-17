Политика и власть 17.10.2024 в 16:19

Правительство Бурятии может пополнить генерал

Экс-главу следкома Вячеслава Сухорукова ждет пост зампреда
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Текст: Андрей Константинов
Правительство Бурятии может пополнить генерал
По информации источников «Номер один», отправленный недавно в отставку руководитель Следственного управления СК России по Республике Бурятия генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков может получить пост в правительстве РБ. Его планируют назначить на вакантное место зампреда по вопросам безопасности. Оно освободилось в сентябре прошлого года, когда прежний зампред Петр Мордовской был избран депутатом Хурала. Тогда глава Бурятии решил не «париться» с поиском нового кандидата, и просто передал полномочия ушедшего чиновника другому зампреду правительства Ивану Альхееву.

Напомним, Вячеслав Сухоруков возглавлял следственное ведомство Бурятии с 2007 по 2024 год, если не считать небольшого перерыва, когда его переводили на должность руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. Указом президента России от 3 октября 2024 года генерал-майор был освобожден от занимаемой должности. На его место назначили Евгения Лагацкого, который ранее занимал пост первого замруководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.

Фото: «Номер один»
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