Политика и власть 17.10.2024 в 16:19
Правительство Бурятии может пополнить генерал
Экс-главу следкома Вячеслава Сухорукова ждет пост зампреда
Текст: Андрей Константинов
По информации источников «Номер один», отправленный недавно в отставку руководитель Следственного управления СК России по Республике Бурятия генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков может получить пост в правительстве РБ. Его планируют назначить на вакантное место зампреда по вопросам безопасности. Оно освободилось в сентябре прошлого года, когда прежний зампред Петр Мордовской был избран депутатом Хурала. Тогда глава Бурятии решил не «париться» с поиском нового кандидата, и просто передал полномочия ушедшего чиновника другому зампреду правительства Ивану Альхееву.
Напомним, Вячеслав Сухоруков возглавлял следственное ведомство Бурятии с 2007 по 2024 год, если не считать небольшого перерыва, когда его переводили на должность руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. Указом президента России от 3 октября 2024 года генерал-майор был освобожден от занимаемой должности. На его место назначили Евгения Лагацкого, который ранее занимал пост первого замруководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.
Фото: «Номер один»
Напомним, Вячеслав Сухоруков возглавлял следственное ведомство Бурятии с 2007 по 2024 год, если не считать небольшого перерыва, когда его переводили на должность руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. Указом президента России от 3 октября 2024 года генерал-майор был освобожден от занимаемой должности. На его место назначили Евгения Лагацкого, который ранее занимал пост первого замруководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.
Фото: «Номер один»
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