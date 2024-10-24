На пост мэра Улан-Удэ появился четвертый претендент

В Улан-Удэ продолжается прием документов на конкурс по избранию мэра города. Как сообщили в пресс-службе горсовета, заявление на участие в нем подал уже четвертый претендент. Им стал Анатолий Урбанов.Анатолий Урбанов несколько лет работал в муниципальном учреждении «Улан-Удэстройзаказчик». В настоящий момент является начальником Управления капитального строительства правительства Бурятии.Напомним, ранее документы на конкурс по избранию мэра подали действующий градоначальник Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала от «Новых людей» Максим Бувалин и финалист президентского конкурса «Лидеры России» Вадим Будажапов.Прием заявок на конкурс продолжится до 25 октября включительно. Сам конкурс состоится 7 ноября. Окончательно кандидатуру мэра будут утверждать на сессии депутаты горсовета.Фото: пресс-служба горсовета