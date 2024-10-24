Политика и власть 24.10.2024 в 10:34

На пост мэра Улан-Удэ появился четвертый претендент

Документы на конкурс подал начальник УКСа Анатолий Урбанов
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Текст: Андрей Константинов
На пост мэра Улан-Удэ появился четвертый претендент
В Улан-Удэ продолжается прием документов на конкурс по избранию мэра города. Как сообщили в пресс-службе горсовета, заявление на участие в нем подал уже четвертый претендент. Им стал Анатолий Урбанов.

Анатолий Урбанов несколько лет работал в муниципальном учреждении «Улан-Удэстройзаказчик». В настоящий момент является начальником Управления капитального строительства правительства Бурятии.

Напомним, ранее документы на конкурс по избранию мэра подали действующий градоначальник Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала от «Новых людей» Максим Бувалин и финалист президентского конкурса «Лидеры России» Вадим Будажапов.

Прием заявок на конкурс продолжится до 25 октября включительно. Сам конкурс состоится 7 ноября. Окончательно кандидатуру мэра будут утверждать на сессии депутаты горсовета.

Фото: пресс-служба горсовета
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