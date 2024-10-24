Политика и власть 24.10.2024 в 11:43

Депутат горсовета Улан-Удэ лишится полномочий, если его признают иноагентом

Такие изменения внесены в устав города
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Текст: Иван Иванов
Депутат горсовета Улан-Удэ лишится полномочий, если его признают иноагентом
23 октября в горсовете Улан-Удэ состоялось совместное заседание комитетов, которое перешло во внеочередную сессию. В центре внимания был один вопрос: внесение изменений в устав города.

С докладом выступил исполняющий обязанности начальника Правового управления Илья Сороковиков. Он отметил, что устав города нужно привести в соответствие с федеральным законом № 131-ФЗ. Согласно этому закону, если депутат или член выборного органа местного самоуправления приобретает статус иностранного агента, его полномочия прекращаются досрочно.

Кроме того, перечень вопросов местного значения был дополнен новым пунктом. Депутаты закрепили полномочия по учету личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах в качестве вопроса местного значения.

«Ранее в рамках публичных слушаний депутаты, представители администрации города и правительства республики активно обсуждали эти изменения. Необходимость внесения поправок была продиктована требованиями федерального законодательства», - отметили в пресс-службе горсовета.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

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