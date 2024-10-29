Глава Бурятии поручил чиновникам фотографировать уголь

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил профильным чиновникам прикладывать фотоподтверждение запасов топлива к еженедельному отчету о прохождении отопительного сезона в муниципалитетах.- Еженедельно у нас по отопительному на каждой оперативке доклад, по запасам топлива прошу к докладам прикладывать фотофиксацию, чтоб были отчеты не просто на словах, - потребовал Алексей Цыденов.Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков сообщил, что по состоянию на 25 октября на складах теплоснабжающих организаций республики находится 143 тысяч тонн угля и 9 тысяч тонн мазута. Запас мазута с учетом топлива в пути в Улан-Удэ рассчитан на 82 суток, в Закаменском районе на 32 суток. Нормативный запас угля составляет 45 суток, в том числе с учетом топлива в пути сформирован запас в 18 муниципальных образованиях.- С учетом субсидии, которая будет выдана в декабре, предприятия будут стабильно пополнять запасы топлива до установленного норматива. Управление Гостехнадзора по РБ также продолжает проверки по готовности к зиме, паспорта готовности к отопительному сезону должны быть получены до 15 ноября, - сказал Евгений Поляков.По состоянию на 25 октября паспорта готовности уже получили Баунтовский, Бичурский, Закаменский, Иволгинский, Кяхтинский, Тарбагатайский и Тункинский районы, а также поселок Наушки, города Закаменск и Кяхта. По Баргузинскому, Селенгинскому, Курумканскому, Прибайкальскому, Хоринскому, Муйскому районам, Северомуйскому поселению и городу Северобайкальск проверки продолжаются. Еравнинскому, Джидинскому, Мухоршибирскому, Прибайкальскому районам выданы замечания. При этом как отметили в Гостехнадзоре, предписания не критические и связаны с оформлением документации.- Складывается неоднозначная ситуация по Новому Уояну. У нас поселок остался вообще без управления, без власти. Сейчас запасы топлива и так далее там имеются, поселок готов к отопительному сезону, но это будет так не всегда. Прошу рассмотреть возможность введения оперативного управления. В общем району держать вопрос на особом контроле. Но в подвешенном состоянии население оставлять нельзя, - подчеркнул Алексей Цыденов.