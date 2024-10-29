Политика и власть 29.10.2024 в 09:17

Глава Бурятии поручил чиновникам фотографировать уголь

В правительстве обсудили готовность районов к отопительному сезону
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поручил чиновникам фотографировать уголь
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил профильным чиновникам прикладывать фотоподтверждение запасов топлива к еженедельному отчету о прохождении отопительного сезона в муниципалитетах.

- Еженедельно у нас по отопительному на каждой оперативке доклад, по запасам топлива прошу к докладам прикладывать фотофиксацию, чтоб были отчеты не просто на словах, - потребовал Алексей Цыденов.

Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Поляков сообщил, что по состоянию на 25 октября на складах теплоснабжающих организаций республики находится 143 тысяч тонн угля и 9 тысяч тонн мазута. Запас мазута с учетом топлива в пути в Улан-Удэ рассчитан на 82 суток, в Закаменском районе на 32 суток. Нормативный запас угля составляет 45 суток, в том числе с учетом топлива в пути сформирован запас в 18 муниципальных образованиях.

- С учетом субсидии, которая будет выдана в декабре, предприятия будут стабильно пополнять запасы топлива до установленного норматива. Управление Гостехнадзора по РБ также продолжает проверки по готовности к зиме, паспорта готовности к отопительному сезону должны быть получены до 15 ноября, - сказал Евгений Поляков.

По состоянию на 25 октября паспорта готовности уже получили Баунтовский, Бичурский, Закаменский, Иволгинский, Кяхтинский, Тарбагатайский и Тункинский районы, а также поселок Наушки, города Закаменск и Кяхта. По Баргузинскому, Селенгинскому, Курумканскому, Прибайкальскому, Хоринскому, Муйскому районам, Северомуйскому поселению и городу Северобайкальск проверки продолжаются. Еравнинскому, Джидинскому, Мухоршибирскому, Прибайкальскому районам выданы замечания. При этом как отметили в Гостехнадзоре, предписания не критические и связаны с оформлением документации.

- Складывается неоднозначная ситуация по Новому Уояну. У нас поселок остался вообще без управления, без власти. Сейчас запасы топлива и так далее там имеются, поселок готов к отопительному сезону, но это будет так не всегда. Прошу рассмотреть возможность введения оперативного управления. В общем району держать вопрос на особом контроле. Но в подвешенном состоянии население оставлять нельзя, - подчеркнул Алексей Цыденов.
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отопительный сезон

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