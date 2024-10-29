Политика и власть 29.10.2024 в 14:10

Главе Бурятии будут еженедельно докладывать о ситуации с электроснабжением

Сейчас значительно увеличилась нагрузка на электросети
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Текст: Служба информации "Номер один"
Главе Бурятии будут еженедельно докладывать о ситуации с электроснабжением

Минтранс РБ и Россети будут еженедельно докладывать главе Бурятии по ситуации с электроснабжением.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился ситуацию с авариями на электросетях рассматривать в штабном режиме на еженедельной основе, чтобы оперативно реагировать на технологические нарушения, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

В понедельник, 28 октября первый заместитель министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин сообщил, что за предыдущую неделю в республике было устранено 30 технологических нарушений, повлиявших на бесперебойную подачу электроэнергии. Среднее время восстановления составило 4 часа 25 минут.

Главный инженер филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин отметил, что наблюдается значительный рост нагрузки на электрические сети, связано это не только с разрастающимся частным сектором, а также в связи с тем, что жители республики начали активно переходить на электроотопление.

Глава Бурятии подчеркнул, что переход населения на электроотопление неизбежен и здесь, помимо долгосрочной программы по усилению надежности электрических сетей, необходимо усиливать меры межведомственного оперативного реагирования.

- По надежности энергоснабжения доклад - на каждой оперативке, причем с установлением причин по каждому нарушению подачи энергии. И где-то нужно усиливаться бригадами, поскольку есть проблема не просто с наличием света, а в том, что многие уже либо на электроотоплении, либо даже не на электроотоплении, но котлы, насосы все равно от электричества работают, и при отключении электроэнергии просто начинают замерзать, даже если есть дрова. В штабном режиме будем смотреть по усилению бригад, по оперативности и итак далее, - сказал Алексей Цыденов.

 

Фото: правительство РБ

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