Россия, Монголия и Китай создадут единый бренд для маршрута «Великий чайный путь»

В Улан-Удэ представители России, Монголии и Китая подписали протокол восьмого совещания руководителей туристских администраций трех стран. Подписи в документе по итогам совещания, прошедшего 30 октября, поставили замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, госсекретарь министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии г-н Адиясурэн Даваажаргал и заместитель министра культуры и туризма Китайской народной республики г-н Чжан Чжэн. Подписанный документ включает в себя разработку единого брендирования туристического маршрута «Великий чайный путь», создание путеводителей и других турпродуктов для путешественников со всего мира.- Мы в этом году являемся председательствующей и одновременно принимающей стороной. Мероприятие традиционно прошло у нас в дружеско-деловой атмосфере, обсуждались достаточно конкретные вещи. В основе обсуждений трансграничный маршрут «Великий чайный путь». Год назад, будучи в Китае, на таком же совещании мы подписали план мероприятий, приступили уже к его практической реализации. Сегодня уже обсуждаем создание единого бренда, единых стандартов, конкретную географию, конкретные объекты, которые лягут в основу этого маршрута. Поэтому, на мой взгляд, очень полезна сегодняшняя встреча именно с точки зрения перехода от обсуждения к практической реализации. Мы договорились сделать единый бренд именно мирового уровня, не только для Китая, Монголии и России, для всего мира, - отметил Дмитрий Вахруков.Протокол восьмого совещания руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая помимо разработки единого брендирования предполагает работу над единым подходом к продвижению на международном уровне: обеспечение совместимости правил организации туристической экскурсионной деятельности на маршруте, разработку единых стандартов качества и обслуживания туристов, реализации сувенирной продукции, формирование комплекса событийных мероприятий, которые позволят сделать маршрут Великого чайного пути более привлекательным и популярным. Также планируется проработать транспортную доступность турмаршрута, включающую не только автомобильные, а также авиа и ж/д перевозки, создание под единым брендом путеводителей, карт, информационных стендов и т.д., реставрацию существующих культурных исторических объектов на пути следования турмаршрута «Великий чайный путь».- Мы договорились также о том, что по маршруту будут двигаться и смотреть на конкретные точки уже представители бизнес-сообщества, которые действительно лучше понимают, что нужно туристу, чтобы этот маршрут был продаваем, чтобы они посмотрели объекты, что подходит китайскому туристу, что подходит монгольскому, что подходит российскому, - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.В свою очередь г-н Чжан Чжэн отметил, что в рамках проводимой работы необходимо организовать обмен опытом и обучение туроператоров, содействие бизнес-сообществу в сфере туризма трех стран для дальнейшего совместного сотрудничества, внедрить международные приложения и другие цифровые продукты с использованием искусственного интеллекта.- Китай готов уже в этом году открыть специальный совместный выставочный комплекс «Великий чайный путь» на китайской международной туристической ярмарке, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Мы приглашаем представителей России и Монголии принять участие в выставке в целях дальнейшего продвижения бренда «Великий чайный путь». Кроме того, планируется ускорить совместный процесс подачи заявки на включение объектов культурного наследия «Великий чайный путь» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я надеюсь снова встретиться со всеми вами в Монголии в 2025 году и продолжить работу по созданию единого туристического маршрута, - сказал г-н Чжан Чжэн.Госсекретарь министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Адиясурэн Даваажаргал отметил, что трехсторонняя работа должна вестись таким образом, чтобы в конечном итоге туристический продукт под брендом «Великий чайный путь» привлекал не только туристов России, Монголии и Китая, а был ориентирован на туристов из разных зарубежных стран.«Правительство Монголии уже сегодня занимается таким важным аспектом как регулирование трансграничных переходов и обеспечение безопасности. Со своей стороны, мы продлили рабочее время на погранпунктах, ввели систему выдачи электронной визы», - сказал г-н Адиясурэн Даваажаргал.