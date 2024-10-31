Политика и власть 31.10.2024 в 10:56

Россия, Монголия и Китай создадут единый бренд для маршрута «Великий чайный путь»

Он будет ориентирован на туристов со всего мира
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Россия, Монголия и Китай создадут единый бренд для маршрута «Великий чайный путь»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ представители России, Монголии и Китая подписали протокол восьмого совещания руководителей туристских администраций трех стран. Подписи в документе по итогам совещания, прошедшего 30 октября, поставили замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, госсекретарь министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии г-н Адиясурэн Даваажаргал и заместитель министра культуры и туризма Китайской народной республики г-н Чжан Чжэн. Подписанный документ включает в себя разработку единого брендирования туристического маршрута «Великий чайный путь», создание путеводителей и других турпродуктов для путешественников со всего мира.

- Мы в этом году являемся председательствующей и одновременно принимающей стороной. Мероприятие традиционно прошло у нас в дружеско-деловой атмосфере, обсуждались достаточно конкретные вещи. В основе обсуждений трансграничный маршрут «Великий чайный путь». Год назад, будучи в Китае, на таком же совещании мы подписали план мероприятий, приступили уже к его практической реализации. Сегодня уже обсуждаем создание единого бренда, единых стандартов, конкретную географию, конкретные объекты, которые лягут в основу этого маршрута. Поэтому, на мой взгляд, очень полезна сегодняшняя встреча именно с точки зрения перехода от обсуждения к практической реализации. Мы договорились сделать единый бренд именно мирового уровня, не только для Китая, Монголии и России, для всего мира, - отметил Дмитрий Вахруков.

Протокол восьмого совещания руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая помимо разработки единого брендирования предполагает работу над единым подходом к продвижению на международном уровне: обеспечение совместимости правил организации туристической экскурсионной деятельности на маршруте, разработку единых стандартов качества и обслуживания туристов, реализации сувенирной продукции, формирование комплекса событийных мероприятий, которые позволят сделать маршрут Великого чайного пути более привлекательным и популярным. Также планируется проработать транспортную доступность турмаршрута, включающую не только автомобильные, а также авиа и ж/д перевозки, создание под единым брендом путеводителей, карт, информационных стендов и т.д., реставрацию существующих культурных исторических объектов на пути следования турмаршрута «Великий чайный путь».

- Мы договорились также о том, что по маршруту будут двигаться и смотреть на конкретные точки уже представители бизнес-сообщества, которые действительно лучше понимают, что нужно туристу, чтобы этот маршрут был продаваем, чтобы они посмотрели объекты, что подходит китайскому туристу, что подходит монгольскому, что подходит российскому, - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В свою очередь г-н Чжан Чжэн отметил, что в рамках проводимой работы необходимо организовать обмен опытом и обучение туроператоров, содействие бизнес-сообществу в сфере туризма трех стран для дальнейшего совместного сотрудничества, внедрить международные приложения и другие цифровые продукты с использованием искусственного интеллекта.

- Китай готов уже в этом году открыть специальный совместный выставочный комплекс «Великий чайный путь» на китайской международной туристической ярмарке, которая пройдет в ноябре в Шанхае. Мы приглашаем представителей России и Монголии принять участие в выставке в целях дальнейшего продвижения бренда «Великий чайный путь». Кроме того, планируется ускорить совместный процесс подачи заявки на включение объектов культурного наследия «Великий чайный путь» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я надеюсь снова встретиться со всеми вами в Монголии в 2025 году и продолжить работу по созданию единого туристического маршрута, - сказал г-н Чжан Чжэн.

Госсекретарь министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Адиясурэн Даваажаргал отметил, что трехсторонняя работа должна вестись таким образом, чтобы в конечном итоге туристический продукт под брендом «Великий чайный путь» привлекал не только туристов России, Монголии и Китая, а был ориентирован на туристов из разных зарубежных стран.

«Правительство Монголии уже сегодня занимается таким важным аспектом как регулирование трансграничных переходов и обеспечение безопасности. Со своей стороны, мы продлили рабочее время на погранпунктах, ввели систему выдачи электронной визы», - сказал г-н Адиясурэн Даваажаргал.
Теги
туризм

Все новости

Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии ценный березовый гриб Чага
31.10.2024 в 12:21
Житель Бурятии получил 17 лет за сожжение женщины заживо
31.10.2024 в 12:03
В Улан-Удэ жена помешала мошенникам полностью обобрать своего мужа
31.10.2024 в 11:36
Аэропорт «Байкал» перевез 10 тысяч тонн груза с начала года
31.10.2024 в 10:58
Россия, Монголия и Китай создадут единый бренд для маршрута «Великий чайный путь»
31.10.2024 в 10:56
Житель Улан-Удэ расправился с собутыльниками
31.10.2024 в 10:45
Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале
31.10.2024 в 10:43
В Бурятии пьяному водителю дали срок за смертельное ДТП
31.10.2024 в 10:24
Горсовет Улан-Удэ начал работу над бюджетом-2025
31.10.2024 в 09:47
Игорь Шутенков: Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу
31.10.2024 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
Горсовет Улан-Удэ начал работу над бюджетом-2025
Главный финансовый документ города принят в первом чтении
31.10.2024 в 09:47
Игорь Шутенков: Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу
Мэр Улан-Удэ рассказал о развитии столицы Бурятии
31.10.2024 в 09:47
Мэр Улан-Удэ заявил о готовности конфликтовать с ТГК-14
Компания получает массу нареканий со стороны жителей и властей
30.10.2024 в 17:14
Мэр Улан-Удэ: «Нужно вернуть горожан в город»
Игорь Шутенков рассказал свое видение будущего столицы Бурятии
30.10.2024 в 14:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru