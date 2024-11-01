Правительство Бурятии внедрит искусственный интеллект в новых сферах

В четверг, 31 октября, в Национальной библиотеке на дизайн-сессии по цифровой трансформации разработали предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта в работу органов государственной власти и различных отраслей экономики Бурятии.





- Мы с искусственным интеллектом уже работали. Начали в ковид. Искусственный интеллект нам помогал и медицинские изображения анализировать, и телефонные дозвоны делать. В МФЦ у нас сейчас тоже работает голосовой помощник, который дозванивается до людей и информирует. Мы видим эффективность искусственного интеллекта, и готовы масштабировать его применение. Наша задача – возможности, которые он нам дает, своевременно реализовывать, - заявил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проектные команды из представителей отраслевых министерств и экспертов Сбера рассмотрели современные цифровые сервисы. А также узнали, как применять технологии искусственного интеллекта в государственном управлении, социальной сфере, экономике и благоустройстве. В итоге участники разработали ряд предложений использования искусственного интеллекта.

Команды предлагали применять ИИ для мониторинга общественной безопасности, животных без владельцев, несанкционированных свалок, уровня воды в многоводный период, кадастрового контроля, организации работы госслужащих, работы с обращениями граждан, анализа качества оказания госуслуг, при прогнозировании бюджета, для помощи льготным категориям граждан: будущим родителям, участникам СВО, инвалидам.

Глава Бурятии отметил идеи создания автоматических помощников в сфере материнства и детства, для участников СВО и членов их семей, управления земельными ресурсами, система информирования предпринимателей о возможностях, запретах, ограничениях и разрешенных видах пользования земель и другие.

- Сегодня все больше регионов нашей страны стремятся перейти на государственное управление с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы рады помогать руководству республики в этом, делиться накопленной экспертизой и опытом, чтобы сделать жизнь комфортнее и качественнее, - заявил председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев.



Напомним, соглашение о сотрудничестве между Сбером и республикой по развитию искусственного интеллекта было подписано в этом году на Восточном экономическом форуме.

Фото: правительство РБ