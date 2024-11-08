Политика и власть 08.11.2024 в 15:24

Вячеслав Сухоруков получил контроль над землей и имуществом

«Силовому» зампреду правительства дали дополнительные полномочия
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Текст: Андрей Константинов
Вячеслав Сухоруков получил контроль над землей и имуществом
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов перераспределил обязанности между зампредами правительства. Это связано с появлением там новой фигуры – экс-руководителя Следственного комитета по РБ Вячеслава Сухорукова.

Напомним, Вячеслав Сухоруков занял вакантное место зампреда по вопросам безопасности. Оно освободилось в сентябре прошлого года, когда прежний зампред-«безопасник» Петр Мордовской был избран депутатом Хурала. Тогда глава Бурятии решил не «париться» с поиском нового кандидата, и просто передал полномочия ушедшего чиновника в «довесок» другому зампреду правительства - Ивану Альхееву.

Теперь, с появлением в правительстве Вячеслава Сухорукова, полномочия по курированию большей части силового блока у Ивана Альхеева заберут.

«Иван Альхеев в пределах силового блока теперь будет курировать только сферу обороны, мобилизационную подготовку и бронирование. Также за ним закреплены сферы гражданского сектора - промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство, научно-техническая и инновационная деятельность, торговля, общепит и бытовые услуги. За ним по-прежнему остается координация в области экологии и природоохраны, в том числе защита лесов и населения от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и развитие туризма. Иван Альхеев координирует работу и контролирует деятельность Минпромторга, Минприроды, Минтуризма, Республиканское агентство гражданской обороны и ЧС, Республиканское агентство лесного хозяйства и Бурприроднадзор», - пояснили в пресс-службе правительства.

В компетенцию же Вячеслава Сухорукова войдет курирование силового блока – сферы законности и правопорядка, общественной безопасности, контроля производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, профилактики коррупционных и иных правонарушений, миграционной политики, правовое укрепление органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики.

Но это не все. Дополнительно к описанным обязанностям глава также решил перераспределить в сферу интересов Вячеслава Сухорукова министерство имущественных и земельных отношений республики.

«Больше не отвечает за сферу имущественных и земельных отношений зампред Екатерина Кочетова. Координация работы и контроль за деятельностью Минимущества Бурятии переходят исполняющему обязанности зампреда правительства Вячеславу Сухорукову», - говориться в сообщении пресс-службы правительства.

Решение передать данное министерство куратору «силового» блока выглядит несколько странно. Однако, вероятно, на это у Алексея Цыденова есть свои резоны.
Теги
правительство бурятии

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