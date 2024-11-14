Юрий Трутнев: «Поручения президента - новый импульс для укрепления Дальнего Востока»

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев объяснил, как поручения главы государства по итогам Восточного экономического форума-2024 повлияют на дальнейшее развитие макрорегиона.- Восточный экономический форум – один из инструментов развития Дальнего Востока. На форуме поднимаются самые актуальные темы социальной сферы, экономики, привлечения инвестиций. Поручения президента России Владимира Путина по итогам ВЭФ дадут новый импульс для укрепления макрорегиона. Они помогут ускорить реализацию мастер-планов и реновацию городов, повысить уровень жизни дальневосточников и укрепить международное сотрудничество с дружественными странами, – подчеркнул вице-премьер.В документах обозначены ключевые направления поддержки Дальневосточного региона для достижения целей национального развития и укрепления позиций России в Азиатско-тихоокеанском регионе. Поручения главы государства по итогам ВЭФ затронули реализацию инфраструктурных проектов региона, в том числе в рамках международной кооперации, создание комфортных условий жизни в регионе в рамках реализации программ в социальной и культурной сферах, а также расширение и модернизацию научно-технологической базы, развитие международного туризма.Среди ключевых поручений – ускорение развития транспортной инфраструктуры, включая мероприятия по увеличению контейнерных железнодорожных перевозок в направлении центральной России и воздушных перевозок внутри ДФО, расширение использования вертолетной техники и малой авиации, а также формирование условий для привлечения частных инвестиций в этот сектор.- Поручения президента по итогам ВЭФ подчеркивают, что укрепление Дальнего Востока является ключевым приоритетом для страны. В документе затронуты приоритетные направления, которые позволят обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона, сформировать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре и созданию конкурентноспособных международных территорий опережающего развития – основы для привлечения инвестиций и увеличения экспортного потенциала региона, – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.Правительству также поручено снизить стоимость кредитов для инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне и проработать возможность выпуска специальных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов. Кроме того, планируется разработать механизм, который позволит упростить процедуру передачи участков и объектов недвижимости из федеральной собственности в региональную для реализации мастер-планов городов Дальнего Востока.Большой блок задач, обозначенных президентом, направлен на развитие туризма в регионе. Среди поручений в этой сфере – предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученной прибыли по кредитам, выданным на строительство гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров. Мера будет способствовать снижению инвестиционного напряжения и поддержит развитие малого и среднего бизнеса в этом секторе. Увеличению туристических потоков должны способствовать также упрощение визового режима для иностранных туристов и расширение возможности захода иностранных туристских судов в морские порты Дальнего востока. В качестве поддержки реализации этих задач предлагается разработать комплексную программу продвижения туризма на зарубежных рынках, а также организовать проведение ежегодного конкурса любительских видеофильмов о путешествиях «Дальний Восток – Земля приключений».Поручения также коснулись международного сотрудничества. В поручениях президента по итогам пленарного заседания ВЭФ зафиксирована разработка «дорожной карты» по развитию острова Большой Уссурийский совместно с Китайской Народной Республикой, которая должна быть реализована уже в 2025 году. Сотрудничество предусматривает мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу.Полные тексты поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ и презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий форума опубликованы на сайте президента России kremlin.ru.