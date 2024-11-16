Глава Бурятии встретился с главой Мьянмы

В столице Мьянмы, городе Нейпьидо, председатель государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аун Хлайн встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Во встрече принимали участие вице-премьер, министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У, министр здравоохранения, доктор Тет Кхайн Вин, министр отелей и туризма доктор Тет Тет Кхайн, министр планирования и финансов У Вин Шейн, министр промышленности, доктор Чарли Тан, министр экономики и торговли У Тун Оун, министр религии и культуры У Тин Оо Лвин, министр инвестиций и экономики, доктор Кан Зо, министр сельского хозяйства и животноводства У Мин Наун и другие лица.

- Я побывал в России шесть раз. В том числе два раза – в Бурятии. Но не только я, также наш основатель Буддийской академии Ситагу Саядо Досточтимый Ашин Ньяниссара тоже. Россия для Мьянмы - настоящий друг, настоящий партнёр. Мы близки, потому что мы азиатские страны. У нас есть большой потенциал для сотрудничества. Мьянма готова взаимодействовать в любых вопросах. Уверен, в результате сегодняшней встречи тёплые отношения между нашими странами ускорятся и улучшатся. Всегда рады видеть вас в нашей стране, – заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, стороны обсудили сотрудничество в сфере экспорта продукции сельского хозяйства, промышленности, полезных ископаемых, биологических ресурсов, взаимодействия в рамках обмена технологиями, образования молодёжи, распространения буддийского учения и развития двустороннего туризма.

- Господин Мин Аун Хлайн отметил, что Мьянма как сельскохозяйственная страна заинтересована в повышении урожайности и очистке стоков. Он пригласил разработчиков «Байкал Эм-1» для предметного изучения возможности его применения. Обсудили мы также вопросы поставки сырья для высокотехнологичного производства в Бурятии. Рассказали о новых модификация вертолётов Улан-Удэнского авиазавода. Наши вертолёты уже летают в небе Мьянмы. Видим перспективы, хорошие перспективы по поставке новых вертолётов, - отметил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии на встрече упомянул о строящемся в Улан-Удэ студенческом кампусе международного уровня, который предполагает достаточно большую квоту для иностранных студентов.

- Пока же мы готовы принимать студентов из Мьянмы для изучения русскому языку с последующей подготовкой по тем специальностям, которые необходимы. Видим перспективы по развитию туристического обмена. Для россиян и бурятских туристов, в частности, могут быть привлекательны не только песчаные пляжи и тёплое море, но и тысячелетняя история, буддийские святыни. Например, храмовый комплекс Шведагон, которому практически 2 тысячи 600 лет. Уникальный по своему внешнему виду, внутреннему содержанию, по-настоящему, святое и намоленное место, - сообщил Алексей Цыденов.

Кроме этого, он посетовал, что россияне мало знают о Мьянме. Глава Бурятии подчеркнул, что цены в отелях Мьянмы ниже, чем в Таиланде, но требуется улучшение транспортного сообщения с Россией.

- Я как руководитель направления транспорт в Госсовете буду прорабатывать данный вопрос, - заявил Алексей Цыденов и добавил. - Мы видим, что между Россией и Мьянмой сложились очень близкие, дружественные отношения благодаря усилиям лидеров наших стран. Народ Мьянмы по-настоящему дружественный для нас, и это особенно радует. Будем прилагать усилия, чтобы мы двигались в направлении наращивания двустороннего сотрудничества.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Союз Мьянма Искандер Азизов отметил, что в последние годы российско-мьянманские отношений существенным образом укрепляются.

- Сегодняшний визит со всех точек зрения представляется мне незаурядным. Визит главы Республики Бурятия выделяется особой теплотой приёма, непринуждённостью бесед, максимально возможной предупредительностью хозяев к пожеланиям и запросам гостей, а также очень серьёзной субстанцией бесед. Бурятия - центр российского буддизма. Республика Союз Мьянма - мировой центр буддизма ветви Тхеравада. Они, конечно, не могут не использовать это взаимное преимущество духовно-культурных, цивилизационных связей. И разумеется, это обстоятельство накладывает особый отпечаток на контакты между республикой и Мьянмой, – сказал он.

По его мнению, развитие связей между регионами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и субъектами или иностранными государствами в целом вносят очень важный вклад в общую канву внешнеполитической линии России на международной арене. Искандер Азизов заверил, что МИД России окажет поддержку развитию и закреплению результатов сегодняшнего визита делегации Бурятии в Мьянму.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии