Политика и власть 19.11.2024 в 10:00
Главу Минсельхоза Бурятии покинул еще один заместитель
Сам Галсан Дареев ушел в отпуск, из которого уже едва ли вернется
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжаются масштабные кадровые изменения в министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, из министерства ушел еще один заместитель Галсана Дареева - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.
Напомним, ранее в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщали в прокуратуре, он недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. В правительстве уточнили, что чиновник «нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью».
Сам глава министерства Галсан Дареев сейчас находится в длительном отпуске, из которого, по данным источников «Номер один», в свое кресло уже не вернется. Его место займет недавно назначенный заместитель Амгалан Дармаев.
Напомним, ранее в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщали в прокуратуре, он недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. В правительстве уточнили, что чиновник «нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью».
Сам глава министерства Галсан Дареев сейчас находится в длительном отпуске, из которого, по данным источников «Номер один», в свое кресло уже не вернется. Его место займет недавно назначенный заместитель Амгалан Дармаев.
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