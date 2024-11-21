Госдума одобрила списание долгов с участников спецоперации

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников специальной операции.

На меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники, военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 на срок свыше одного года, а также их супруги.

- Речь идет о списании задолженностей по кредитам до 10 млн руб., взыскания по которым начались до 1 декабря 2024 года. Также военных освобождают от исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Кроме того, для участников спецоперации увеличился срок кредитных каникул после окончания воинской службы — с 30 до 180 дней.

После принятия, закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

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