Жителя Улан-Удэ задавило прессом мусоровоза

Несчастный случай произошел сегодня днем на улице Добролюбова в Улан-Удэ. Там под пресс мусоровоза попал мужчина.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, в Улан-Удэ двое горожан решили заняться сбором картона для его продажи на макулатуру. Один из них арендовал мусоровоз с установкой для пресса и уплотнения сырья.30 ноября они приехали к магазину на улице Добролюбова, откуда стали забирать картонные коробки, укладывать их в кузов и прессовать. Во время работы один из мужчин поднялся на край кузова, не удержался на ногах и упал под прессовочную плиту. От полученных травм он скончался на месте.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.