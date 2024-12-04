Политика и власть 04.12.2024 в 12:22

Проекты Национального музея и центра «Байкал» в Улан-Удэ получат льготное финансирование

Такое решение принято на заседании комиссии под председательством полпреда президента в ДФО
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Текст: Иван Иванов
Проекты Национального музея и центра «Байкал» в Улан-Удэ получат льготное финансирование
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

- За время работы комиссии только по программе единой президентской субсидии на Дальнем Востоке построено и реконструировано почти две тысячи социальных объектов – школ, больниц, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, объектов спорта, отремонтировано около двух тысяч дворов. Эта работа имеет большое значение для всей нашей страны. Что касается сегодняшнего заседания президиума, мы рассмотрим вопросы о признании приоритетными инвестиционных проектов в целях их финансирования за счёт государственной корпорации «ВЭБ.РФ». Эти объекты имеют большое значение и включены в мастер-планы и планы развития дальневосточных городов, разработанные по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, - открыл заседание Юрий Трутнев.

Ряд инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы «Дальневосточная концессия», признаны приоритетными для предоставления льготного финансирования по линии Минвостокразвития России со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Проекты направлены на сохранение и преумножение культурного наследия, обеспечение отдыха и рекреации дальневосточников.

В частности, льготное финансирование получат проекты строительства Национального музея и театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ. Эти ключевые проекты мастер-плана Улан-Удэ реализуются в рамках преференциального режима ТОР. Национальный музей создаётся для сохранения культурного наследия Бурятии и обеспечения доступа к его коллекции для более широкой аудитории через создание современного и просторного музейного пространства.

Новый музей в Бурятии объединит три существующих сегодня музея, позволит обновить экспозицию, разместить под одной крышей более 3,5 тыс. экспонатов, даст работу 73 деятелям культуры. Новый театрально-культурный центр «Байкал» также поможет сохранить культурное наследие Бурятии. В нём разместится труппа национального театра песни и танца «Байкал», который сегодня, по сути, не имеет своего здания. Реализация проекта позволит ставить в два раза больше спектаклей, принимать в четыре раза больше зрителей.

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