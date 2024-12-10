Политика и власть 10.12.2024 в 15:56
«Путь чемпиона»: партия «Новые люди» поддержит уникальный спортивный проект в Бурятии
Текст: Иван Иванов
Индивидуальный подход к тренировкам в спортзале будет доступен не только профессиональным спортсменам. Студенты Бурятской государственной сельхозакадемии Роман Ветошников, Татьяна Агафонова и Ангелина Гулькова подготовили проект «Путь чемпиона». Он включает индивидуальное тестирование, изучение текущего физического состояния и подготовку уникальной программы тренировок. Такой подход позволит добиться максимально возможных результатов.
Свой спортивный проект бурятские студенты подготовили во время обучения по программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Свою идею они представили в Москве на общероссийском финале программы.
Там встретились 72 команды студентов со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».
Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.
Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф.
«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.
Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Свой спортивный проект бурятские студенты подготовили во время обучения по программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Свою идею они представили в Москве на общероссийском финале программы.
Там встретились 72 команды студентов со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».
«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляется всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек «Городские решения», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.
Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф.
«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.
Фото: предоставлено партией «Новые люди»
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