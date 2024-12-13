Политика и власть 13.12.2024 в 14:59
В Бурятии забуксовало увольнение главы района
Сессию, где Виталий Шальков должен был сложить полномочия, перенесли
Текст: Андрей Константинов
В Заиграевском районе Бурятии сегодня прошла весьма странная сессия райсовета. Она должна была рассмотреть вопрос о досрочной отставке главы района Виталия Шалькова, который написал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако что-то пошло не так.
Как сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперëд», большинство депутатов – 18 из 20 – пришли на сессию. Так что кворум имелся. Присутствовал там и сам Виталий Шальков, а также начальники структурных подразделений администрации и главы сельских поселений.
Однако внезапно сессию перевели в закрытый режим, а затем и вовсе сообщили, что она не состоялась.
«Сессия перенесена на сегодня на 16:00», - сообщили позже в телеграм-канале районки.
Напомним, Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем комитета по развитию предпринимательства. Несколько дней назад стало известно, что глава написал заявление «по собственному».
Как сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперëд», большинство депутатов – 18 из 20 – пришли на сессию. Так что кворум имелся. Присутствовал там и сам Виталий Шальков, а также начальники структурных подразделений администрации и главы сельских поселений.
Однако внезапно сессию перевели в закрытый режим, а затем и вовсе сообщили, что она не состоялась.
«Сессия перенесена на сегодня на 16:00», - сообщили позже в телеграм-канале районки.
Напомним, Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем комитета по развитию предпринимательства. Несколько дней назад стало известно, что глава написал заявление «по собственному».