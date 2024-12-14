Политика и власть 14.12.2024 в 11:08
Главу района Бурятии отправили в отставку
Это случилось со второй попытки
Текст: Андрей Константинов
Вчера вечером на сессии райсовета Заиграевского района депутаты удовлетвори заявление главы Виталия Шалькова, который решил уволиться по собственному желанию. За это проголосовали большинство депутатов, всего же на сессию пришли 19 из 20 народных избранников.
Также решением сессии исполняющим обязанности главы назначена первый заместитель руководителя администрации Лариса Волкова. Она будет руководить Заиграевским районом, пока депутаты не выберут нового главу.
Напомним, рассматривать вопрос об отставке главы депутаты начали еще днем. Однако начавшаяся сессия прошла весьма странно. Её сначала перевели в закрытый режим, а затем и вовсе сообщили, что она не состоялась и пройдет вновь в 16 часов.
Как уже сообщал «Номер один», Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем комитета по развитию предпринимательства. Несколько дней назад стало известно, что глава написал заявление «по собственному».
Также решением сессии исполняющим обязанности главы назначена первый заместитель руководителя администрации Лариса Волкова. Она будет руководить Заиграевским районом, пока депутаты не выберут нового главу.
Напомним, рассматривать вопрос об отставке главы депутаты начали еще днем. Однако начавшаяся сессия прошла весьма странно. Её сначала перевели в закрытый режим, а затем и вовсе сообщили, что она не состоялась и пройдет вновь в 16 часов.
Как уже сообщал «Номер один», Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем комитета по развитию предпринимательства. Несколько дней назад стало известно, что глава написал заявление «по собственному».