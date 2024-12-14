Политика и власть 14.12.2024 в 11:08

Главу района Бурятии отправили в отставку

Это случилось со второй попытки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Главу района Бурятии отправили в отставку
Фото: «Заиграево-инфо. 24/7»
Вчера вечером на сессии райсовета Заиграевского района депутаты удовлетвори заявление главы Виталия Шалькова, который решил уволиться по собственному желанию. За это проголосовали большинство депутатов, всего же на сессию пришли 19 из 20 народных избранников.

Также решением сессии исполняющим обязанности главы назначена первый заместитель руководителя администрации Лариса Волкова. Она будет руководить Заиграевским районом, пока депутаты не выберут нового главу.

Напомним, рассматривать вопрос об отставке главы депутаты начали еще днем. Однако начавшаяся сессия прошла весьма странно. Её сначала перевели в закрытый режим, а затем и вовсе сообщили, что она не состоялась и пройдет вновь в 16 часов.

Как уже сообщал «Номер один», Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем комитета по развитию предпринимательства. Несколько дней назад стало известно, что глава написал заявление «по собственному».

Теги
заиграевский район отставка

Все новости

Главу района Бурятии отправили в отставку
14.12.2024 в 11:08
Двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Улан-Удэ
14.12.2024 в 10:28
Депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков встретился с ТОСовцами
14.12.2024 в 09:44
Минстрой Бурятии отчитался о проделанной работе на встрече с журналистами
14.12.2024 в 09:00
«Вторичка» против новостроек
14.12.2024 в 08:00
Что делает Бурятия в Старобешево?
14.12.2024 в 07:00
Жителей Улан-Удэ приглашают на новогодние театрализованные представления
13.12.2024 в 17:29
«В кастрюле - отходы, под кроватью - грязь»
13.12.2024 в 17:23
Пожарные и спасатели Бурятии подвели итоги года
13.12.2024 в 17:05
В Бурятии едва не сожгли жителя села
13.12.2024 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
В Бурятии забуксовало увольнение главы района
Сессию, где Виталий Шальков должен был сложить полномочия, перенесли
13.12.2024 в 14:59
В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
Власти больше не будут бесплатно давать песок управляющим компаниям и ТСЖ
13.12.2024 в 10:30
Глава Бурятии назначил нового руководителя агентства по госзакупкам
Им стала Инна Хандажапова, работавшая в агентстве заместителем
12.12.2024 в 10:54
Диалог с главой Бурятии
Как прошло традиционное общение Алексея Цыденова с населением в прямом эфире
11.12.2024 в 18:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru