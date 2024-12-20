Политика и власть 20.12.2024 в 13:05

Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков

Она благоустроила общественную территорию в Курумкане с опозданием на один месяц
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Текст: Служба информации "Номер один"
Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков

Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков контракта. Она благоустроила одну из общественных территорий в Курумкане с опозданием на один месяц в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В феврале 2024 года администрацией сельского поселения «Курумкан» был заключен муниципальный контракт с подрядчиком на благоустройство общественной территории, расположенной в селе Курумкан, на сумму 824 тыс. рублей, в соответствии с которым срок исполнения обязательств предусмотрен до 30 июля 2024 года.  Но все работы по благоустройству были завершены только в августе, - сообщили в прокуратуре района.

В ходе проверки было обнаружено отставание от графика выполнения работ. Строительной компании объявили предостережение о недопустимости нарушений закона. Также с нее взыскали неустойку в связи с просрочкой исполнения контракта.


Фото: Номер один

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