Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков контракта. Она благоустроила одну из общественных территорий в Курумкане с опозданием на один месяц в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В феврале 2024 года администрацией сельского поселения «Курумкан» был заключен муниципальный контракт с подрядчиком на благоустройство общественной территории, расположенной в селе Курумкан, на сумму 824 тыс. рублей, в соответствии с которым срок исполнения обязательств предусмотрен до 30 июля 2024 года. Но все работы по благоустройству были завершены только в августе, - сообщили в прокуратуре района.

В ходе проверки было обнаружено отставание от графика выполнения работ. Строительной компании объявили предостережение о недопустимости нарушений закона. Также с нее взыскали неустойку в связи с просрочкой исполнения контракта.





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