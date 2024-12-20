В Улан-Удэ идет работа над формированием Молодежной палаты

Молодежная палата формируется при городском Совете депутатов. Проект направлен на вовлечение активной молодежи города в решение актуальных вопросов местного самоуправления. Второй этап конкурсного отбора кандидатов длился два дня - 19 и 20 декабря. Участники представляли свои проекты, охватывающие различные аспекты городской жизни.

Молодежная палата является совещательным и консультативным органом при Улан-Удэнском городском Совете депутатов, действующим на постоянной основе. Молодежная палата создана в целях содействия городскому Совету в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, реализации молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления города Улан-Удэ, а также для выявления инициатив молодежи, ее гражданского и личностного становления.

Будучи в Молодежной палате, улан-удэнцы могут разрабатывать и вносить предложения в органы местного самоуправления города по вопросам молодежной политики; участвовать в формировании правовой и политической культуры молодежи и оказывать поддержку гражданским инициативам.

Палата формируется на срок полномочий соответствующего созыва городского парламента на добровольной основе, численность – 30 человек. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно и постоянно проживающий на территории Улан-Удэ.

Первый созыв Молодежной палаты начал свою работу в 2006 году.

19 декабря кандидаты в Молодежную палату представили свои проекты перед членами оргкомитета.

Каждое выступление и проект оценивается по балльной системе. В состав оргкомитета вошли председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев и его заместитель Анатолий Белоусов, руководитель аппарата горсовета Улан-Удэ Ульяна Афанасьева, а также председатели профильных комитетов горсовета и заместитель председателя комитета по соцполитике администрации Улан-Удэ Михаил Иванов.

Темы проектов связаны с самыми различными сферами жизни молодежи Улан-Удэ. Это и патриотическое воспитание, и профориентация школьников, и поддержка студентов-медиков, и вопросы, связанные с планированием семьи, и оказание психологической помощи, и продвижение темы изучения бурятского языка и культуры.

Так, студент третьего курса БГУ Егор Аврамченко представил проект «Военно-патриотический форум для молодежи». Молодой человек предложил проводить различные мастер-классы и лекции для подрастающего поколения для воспитания в молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-рациональных и социальных ценностей.

Организаторами военно-патриотической работы, по его замыслу, станут студенты БГУ, также учащиеся военно-исторического клуба, клуба «Я горжусь» и сотрудники визитно-информационного центра БГУ.

Сам Егор уже работает преподавателем и является классным руководителем 9 класса.

- Какое количество людей планируете охватить форумами и какой эффект планируете от охваченного количества людей с помощью форума? – спросил у Егора депутат Чингис Болотов.

- В один день можно задействовать несколько классов, будем рассказывать детям о подвигов ветеранов войн и тыловиков, - ответил автор проекта.

Депутат Сергей Бурдиков отметил, что идея проекта хорошая, но надо более детально его проработать.

- В рамках Года патриотического воспитания и 80-летия Победы в ВОВ - это очень актуальная тема, - подчеркнул депутат.

Студент 1 курса юридического факультета БГУ Радна Адвокатов представил проект «Подросткам тоже нужна помощь». Цель его проекта - помочь подросткам с их проблемами в сфере личной жизни, недопонимания со стороны родителей и давления со стороны учебы.

- Предполагается охватить порядка 10 000 человек, привлечь более 10 психологов к работе, - сообщил студент.

Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов отметил, что 10 000 школьников на 10 психологов – это перебор. Нужно увеличить либо количество психологов, что маловероятно, потому что такого количества специалистов просто нет, либо уменьшить количество слушателей или работать по направлениям.

После защиты проектов комиссия огласит список тех, кто прошел в состав палаты.





Фото: пресс-служба Горсовета