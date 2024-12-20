Депутат Улан-Удэнского Горсовета рассказал о работе на округе

Депутат VII созыва Горсовета, член Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов, член секретариата Горсовета рассказал «Номер один» о проблемах округа и о своей работе в качестве народного избранника.- Выборы прошли спокойно, организованно. Я как кандидат от «Единой России» в мае прошел праймериз. Перед выборами провели работу на округе, были регулярные встречи с избирателями. Моя прежняя работа помощником депутата в команде Вадима Бредний дала мне положительный опыт, я знал округ - и жителей, и территориально, руководителей всех организаций. Самое главное – это общение и встречи с горожанами. Хочу сказать, что быть депутатом и помощником – большая разница. Когда ты депутат, то должен самостоятельно отвечать за свои слова и обещания и стараться их выполнять.- Это мероприятие, которое нужно не только молодым депутатам. Я посещаю все занятия. Мы знакомимся с руководителями структурных подразделений администрации, с оргсхемой, функционалом, узнаем, как депутат должен взаимодействовать с комитетами и пр. Коллеги предыдущих созывов Горсовета тоже приходят на занятия. Здесь можно напрямую получить ответы на свои обращения. Представители администрации отвечают на все вопросы. Если представитель мэрии не может ответить сразу во время занятия, то в течение 5-7 дней приходит развернутый ответ.- Член секретариата – это больше техническая работа, инициативы и особого творчества там нет. Выбор комитета, в который я вошел, обусловлен тем, что мне эти вопросы интересны, здесь вопросы развития города, каждой территории, генплан, правила землеустройства, территории, которые идут под развитие – все эти вопросы рассматривает наш комитет. Мне эта работа близка.- Округ располагается в Железнодорожном районе Улан-Удэ, начиная от ул. Коллективная и заканчивая многоквартирными домами возле ТЦ «Юбилейный» (т.н. Шишковка). 99% домов - это МКД.Округ развитый, современный. За последние годы благодаря федеральным и муниципальным программам были капитально отремонтированы основные магистрали по ул. Революции, 1905 г, ул. Гагарина, Сенчихина, Юных Коммунаров, Чертенкова.В предыдущие созывы Горсовета, когда я был помощником, сделали освещение округа, почти все дороги. Почти все внутриквартальные проезды освещены, благоустроены. Сейчас пришла пора обновлять детские площадки, которые устанавливались в 2000 годах.Округ густонаселенный и поэтому есть нехватка детских досуговых учреждений. Из учреждений допобразования работает только филиал Дома творчества Ж/д района на ул. Жуковского.Еще один проблемный момент – до сих пор не восстановлено благоустройство после ремонтных работ по замене теплотрассы. Это боль жителей, депутатов, администрации. Разрыты тротуары, уничтожены насаждения, разрушены лестницы. Невозможно пройти. С мая 2024 года подрядчики «ТГК-14» обещали все восстановить, называли сроки, но воз и ныне там.- Если прокуратура выдает предписание, а подрядчик его не выполняет, то суд штрафует подрядчика. Но штраф всего 30 000 тысяч рублей, это символические деньги и для подрядчика, и для ТГК. А нам стыдно смотреть людям в глаза…- На округе на ул. Гагарина, 60 работает общественная приемная. Прием граждан ведется два раза в месяц – вторая и четвертая среда каждого месяца с 17.00 до 19.00. Есть электронная почта округа, работает телефон общественной приемной.У меня есть контакт со всеми управляющими компаниями, знаком лично с руководителями. Когда происходят аварии, помогаем, стараемся реагировать оперативно.В целом по работе на округе, по обращениям граждан какие-то вопросы решаем быстро, какие-то откладываем. Взаимодействуем с мэрией, структурными подразделениями, комитетами, администрацией района, с депутатами Народного Хурала…- Когда холодно, дождь или снег, люди, конечно, не идут в приемную, а так горожане приходят с какими-то проблемами, просьбами - что-то установить, сделать освещение, спортплощадки просят. Радует, что активные горожане есть и что они хотят принести пользу большому количеству людей.