Политика и власть 23.12.2024 в 11:18

Улан-Удэнский Горсовет выставил своего игрока на турнир по мини-футболу

В нем примет участие депутат Владимир Ильин
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-Удэнский Горсовет выставил своего игрока на турнир по мини-футболу

Улан-Удэнский Горсовет выставил своего игрока на турнир по мини-футболу (футзалу) (возрастное ограничение 6+). В нем примет участие депутат Владимир Ильин.

- Депутат Владимир Ильин каждый год принимает активное участие в традиционных соревнованиях по мини-футболу. В Кубке города, который будет проходить с 4 по 8 января 2025 года, Владимир Ильин будет играть в команде «Синерджи», - сообщили в Горсовете Улан-Удэ.

19-ый по счету «Кубок города Улан-Удэ» по мини-футболу соберет сильнейшие команды России и стран ближнего зарубежья.

В этом году список команд-участниц обширный. Зрители смогут увидеть игры команд из Нового Уренгоя, Хабаровска, Красноярска, Братска, Ангарска, Иркутска, Кызыла, Читы и, конечно же, Улан-Удэ. По традиции в соревнованиях примут участие команды из Китая, Монголии и Узбекистана. Дебютанты грядущего турнира – команда из Ирана.

Соревнования традиционно пройдут в новогодние каникулы в ФСК и КСК с 4 по 8 января.

- График игр будет утвержден после жеребьевки, которая пройдет ориентировочно 25 декабря, - сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

Улан-Удэ представят четыре команды: «БайкалАвтоТрак», «Улан-Удэ Сити», «Спарта» и Спортшкола №6.

Проведите праздничные выходные с драйвом и зарядитесь энергией на футболе!

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Городской Совет депутатов города Улан-Удэ

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горсовет улан-удэ администрация улан-удэ

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