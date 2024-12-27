Политика и власть 27.12.2024 в 06:00

Тренды високосного года

Чем запомнилась политическая арена Бурятии
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Текст: Сергей Березин
Тренды високосного года
Политические итоги уходящего високосного года двояки. В марте – высочайшая активность и эмоциональный подъем на выборах президента России. В сентябре – спокойное и даже флегматичное голосование на выборах депутатов Улан-Удэнского горсовета.

Выборы

В ходе выборов главы государства жители Бурятии выразили свою поддержку Владимиру Путину, проявили единение перед лицом внешних угроз и беспрецедентных санкций, стремление к победе в СВО, солидарность с родными и друзьями, земляками, защищающими Родину с оружием в руках. Это была очень сильная мотивация.

Напротив, ровные и предсказуемые итоги голосования на выборах депутатов горсовета показали как минимум две вещи. Во-первых, отсутствие в Улан-Удэ ярко выраженных «болевых точек» с высоким уровнем социального напряжения. Как в целом, так и в отдельных микрорайонах. Во-вторых, отсутствие бойцовских качеств у «системной оппозиции», прежде всего КПРФ.

Исключение составил разве что округ № 28, где многое крутилось вокруг планов строительства «мегаколонии», ныне утративших свою актуальность. В итоге этот округ, по оценкам экспертов, стал наиболее конкурентным. Но и там представители оппозиции конкурировали не с «Единой Россией», а между собой: Леонтий Красовский от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Болдоров, который, победив на выборах, вступил в ЛДПР.

Конкурсы

Переход на модель выборов мэра Улан-Удэ по конкурсу не вызвал волны критики в обществе. Горожане считают муниципальную власть хозяйственной, а не политической. И чем спокойнее и надежнее процедура наделения полномочиями главы столицы Бурятии, тем лучше для города и его населения. Потрясения, а особенно сотрясения воздуха, в современных условиях никому неинтересны. Востребована непрерывная и последовательная работа, которой перерывы на предвыборные кампании только мешают.

Выборы по конкурсу стали гарантией стабильности и в районах Бурятии. Инцидент с хмельной ездой теперь уже экс-главы Баргузинского района Михаила Мишурина, за который он смещен с поста указом главы Бурятии Алексея Цыденова «в связи с утратой доверия», стал поводом для бурного обсуждения в СМИ и телеграм-каналах. Но вряд ли сильно повлияет на жизнь в самом районе. Может быть, в лучшую сторону. Новый глава будет избран райсоветом на конкурсной основе, без непредвиденных затрат бюджетных денег на внеочередные выборы, баталий и раскола местного населения на сторонников одного, другого, третьего и прочих кандидатов.

Это же можно сказать и о тех районах, где главы сами решили досрочно сложить полномочия: Сергей Семенов - в Прибайкальском и Виталий Шальков - в Заиграевском. Кадровые вопросы, которые ранее взбудоражили бы жизнь в районах, решатся в рабочем порядке.

Без скандалов на всю республику будет избран по конкурсу новый глава Бичурского района, где до недавнего времени сохранялись всеобщие выборы. Бывший глава этого муниципального образования Василий Смолин, годом ранее заключенный в СИЗО по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, заключил контракт с оборонным ведомством и принимает участие в СВО. Как и другой Смолин – Владимир, экс-глава Тарбагатайского района. Это тоже тренд уходящего года, который, впрочем, не касается тех чиновников, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Аресты

Одним из самых громких стал арест бывшего председателя Народного Хурала, депутата шести (!) созывов Цырен-Даши Доржиева. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По мнению следствия, он лоббировал интересы двух строительных компаний - ООО «Витим» и ООО СК «Развитие», бенефициаром которых являлся его сын. В итоге из средств, выделенных на строительство нового здания Сосново-Озерской средней школы № 1, было совершено хищение на сумму более 36 млн рублей. А само здание пришлось демонтировать из-за того, что при его возведении использован некачественный бетон.

«Переселение» чиновников различного уровня из кабинетов в камеры СИЗО – еще одна характерная особенность 2024 года. Хотя это скорее относится к его криминальным итогам.

Отпуск

Из республиканских ведомств «отличился» Минсельхозпрод РБ. В марте в СИЗО заключен начальник отдела племенных ресурсов государственной племенной службы Бурятии Баир Гармаев. Следствие полагает, что он получил взятку в размере 713 тыс. рублей от одного из племенных репродукторов Бурятии за совершение действий в пользу взяткодателя. В частности, чиновник подписал акты осмотра скота без его фактического проведения.

Осенью к Баиру Гармаеву «присоединился» Баир Пиртанов, помощник главы Минсельхозпрода РБ Галсана Дареева. По версии следствия, помощник министра вымогал у агропредприятий деньги за содействие им при отборе заявок на получение субсидий. Директора одного из них он склонил к заключению договора пожертвования на сумму 150 000 рублей в Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации. После чего эти деньги были обналичены через указанные обвиняемым юридические лица.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил Галсана Дареева в длительный отпуск. Вопрос о том, продолжит ли он работу в составе правительства, переходит на следующий год.

Острые вопросы

Но куда более значимыми для жителей Бурятии остаются проблемы стабильного энергоснабжения и реконструкции электросетевого хозяйства, от решения которых напрямую зависит перевод домохозяйств на электроотопление (чистый воздух), обеспечение дровами по доступным ценам, создание человеческих условий для жизни в центральной экологической зоне Байкала, реализация мастер-планов комплексного развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Эти и другие острые вопросы были заданы Алексею Цыденову в ходе его прямой линии с населением под занавес года. Глава ответил на все.

В наступающем году ждем конкретных решений, многие из которых зависят от федеральной власти, в том числе законодательной. Ведь 2025 год – это фактически уже подготовка к выборам депутатов Госдумы РФ.
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