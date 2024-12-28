Политика и власть 28.12.2024 в 10:27

Чиновники минсельхоза Бурятии посыпались после того, как боец СВО не получил грант

Об этом сообщило агентство РИА Новости
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Чиновники минсельхоза Бурятии посыпались после того, как боец СВО не получил грант
Фото: архив «Номер один»
Минсельхоз Бурятии привлек внимание силовых структур после того, как вопреки поручению главы региона Алексея Цыденова отдавать приоритет в выдаче субсидий участникам-инвалидам СВО, субсидию в конкурсе грантов на развитие семейных ферм получили другие участники, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в начале года глава Бурятии дал поручение при оценке конкурсных заявок отдавать приоритет сначала участникам-инвалидам СВО, потом участникам СВО и потом уже всем остальным заявителям. Это поручение касалось Минсельхоза, Минпрома, Минтуризма и других.

«В апреле этого года со скандалом прошел конкурс грантов Агростартап на развитие семейных ферм, на который заявились 102 фермера. Среди них боец, получивший ранение и полностью потерявший зрение. Он с отцом решил в Иволгинском районе открыть свою ферму, однако вопреки поручениям главы об установлении приоритета для таких участников, ветеран СВО в конкурсе не выиграл и субсидию не получил. И это при том, что победителями стали 23 участника», - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что информация дошла до главы региона. Итоги конкурса были пересмотрены, и боец все-таки получил субсидию. После этого была запущена проверка того, как проводились конкурсы. Итогом проверки сначала стало задержание помощника министра, затем увольнение первого замминистра сельского хозяйства Булата Цыренжапова «по утрате доверия». Другой замминистра Евгений Цыбиков ушел по собственному желанию.

«Министра (сельского хозяйства Галсана Дареева - ред.) Цыденов отстранил от работы и отправил в длительный отпуск, из которого он вышел не на работу, а попал сразу в руки силовиков», - добавил собеседник.

При этом, по его словам, во время пресс-конференции, которую глава Бурятии проводил 7 декабря, Цыденов фактически анонсировал серьезные решения по республиканскому министерству, назвав ситуацию там «крайне некрасивой» и «позорной». Также он отмечал, что правоохранительными органами ведутся работы.

В четверг в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание министра сельского хозяйства Галсана Дареева. Позже полиция Бурятии сообщала, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В пятницу Советским районным судом города Улан-Удэ Дареев заключен под стражу до 26 февраля 2025 года. По версии следствия, летом 2022 года Дареев через подчиненного, который следовал его указаниям, получил от двух сельхозпроизводителей деньги якобы для нужд возглавляемого им министерства, обосновав это ранее оказанной поддержкой. В последующем они были израсходованы на личные нужды Дареева и министерства. Отмечалось, что Дареев обвиняется по двум эпизодам превышения полномочий.
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