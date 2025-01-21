Политика и власть 21.01.2025 в 10:17

Заменить треть чиновников на искусственный интеллект и защитить банковские вклады от заморозки

Инициативы «Новые людей», которые изменят жизнь Бурятии
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Текст: Иван Иванов
Заменить треть чиновников на искусственный интеллект и защитить банковские вклады от заморозки
Фото: предоставлено партией "Новые Люди"
Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом — такими громкими предложениями депутатов Госдумы от партии «Новые люди» запомнился январь 2025. Разбираемся, как эти инициативы изменят жизнь в Бурятии.

Заморозка банковских вкладов стала главной страшилкой последних месяцев. Эксперты пугают людей, что для стабилизации экономической ситуации в стране вклады россиян могут заморозить. Центробанка дважды опровергал такие предположения. Но по словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева в безопасность вкладов верят не все.  

«Людям нужно дать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы предлагаем принять закон, чтобы любые решения по вкладам и накоплениям Центробанк принимал только по согласованию с Госдумой. Это будет дополнительная гарантия, что никакая заморозка не пройдёт. У Центробанка есть здравый смысл, но защитить деньги людей законом будет надёжнее», — говорит Алексей Нечаев.

Ещё одно предложение «Новых людей» тоже поможет защитить сбережения людей. Это новая мера борьбы с телефонными мошенниками. Если вы передадите в полицию информацию, которая поможет их поймать, то сможете получить выплату до 100 тысяч рублей.

«В прошлом году телефонные мошенники обманули россиян 350 тысяч раз. У людей должен быть стимул не просто бросить трубку, когда они столкнулись с аферистами, но и помочь правоохранительным органам. Мы знаем сотни историй, когда информация от людей помогла задержать телефонных мошенников. И если людей мотивировать дополнительно, это даст хороший результат», — отмечает автор предложения Антон Ткачев.

Третья инициатива «Новых людей» родилась во время поездки вице-спикера российского парламента Владислава Даванкова в республику Марий Эл. Там он обсудил, как внедрить искусственный интеллект в управление регионом. Владислав Даванков уверен, что в условиях, когда стране нужны деньги, нужно в первую очередь начинать с сокращения чиновников, а не придумывать новые налоги и штрафы.

«Искусственному интеллекту не придёт в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома людей не проведён газ, а очередь к врачу занимают за месяц. Сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи: медицину, образование, благоустройство», — заключает Владислав Даванков.
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