Политика и власть 24.01.2025 в 10:19

Новый прокурор района назначен в Улан-Удэ

Дмитрий Петушков занял пост прокурора Железнодорожного района
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Новый прокурор района назначен в Улан-Удэ
Фото: прокуратура Бурятии
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Дмитрий Петушков.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Дмитрий Петушков в 2002 году окончил Томский государственный университет. В июле 2002 года начал службу в органах прокуратуры республики. Работал следователем, затем дослужился до заместителя прокурора района, руководил следственным отделом Октябрьского района Улан-Удэ. После занимал различные должности в республиканской прокуратуре. С ноября 2021 года являлся начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры.
Теги
прокуратура назначение

Все новости

В выходные в Улан-Удэ пройдут веселые старты на льду
24.01.2025 в 10:57
Вкладчики Монголии побежали в банки
24.01.2025 в 10:48
Жители Бурятии получат повышенный маткапитал
24.01.2025 в 10:40
В аэропорту Улан-Удэ на таксистов нагрянула проверка
24.01.2025 в 10:32
Новый прокурор района назначен в Улан-Удэ
24.01.2025 в 10:19
Отключения света и тепла пройдут в Улан-Удэ
24.01.2025 в 10:07
Автобусам в Улан-Удэ поменяют расписание
24.01.2025 в 10:01
В Улан-Удэ прокуратура проверит ТГК-14
24.01.2025 в 09:54
За езду в нетрезвом виде водителя в Бурятии оштрафовали на 200 тысяч
24.01.2025 в 09:34
Минсельхоз Бурятии выделил 10 миллионов на мифическую молочную ферму
24.01.2025 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Заменить треть чиновников на искусственный интеллект и защитить банковские вклады от заморозки
Инициативы «Новых людей», которые изменят жизнь Бурятии
21.01.2025 в 10:17
Глава Бурятии назначил нового начальника Управления ветеринарии
Евгения Цыренжапова ранее работала заместителем руководителя ведомства
20.01.2025 в 17:37
Глава Бурятии рассказал в правительстве России о развитии республики
Особое внимание было уделено поддержке участников СВО
20.01.2025 в 16:44
Экс-спикер Народного Хурала Бурятии проведет в СИЗО еще год

Такое решение принял Советский районный суд

18.01.2025 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru