Новый прокурор района назначен в Улан-Удэ

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Дмитрий Петушков.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Дмитрий Петушков в 2002 году окончил Томский государственный университет. В июле 2002 года начал службу в органах прокуратуры республики. Работал следователем, затем дослужился до заместителя прокурора района, руководил следственным отделом Октябрьского района Улан-Удэ. После занимал различные должности в республиканской прокуратуре. С ноября 2021 года являлся начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры.