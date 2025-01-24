Политика и власть 24.01.2025 в 12:28

В Бурятии на пост главы района претендуют три кандидата

Они предстанут перед конкурсной комиссией
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на пост главы района претендуют три кандидата
Фото: архив «Номер один»
На пост главы Заиграевского района Бурятии претендуют три кандидата, сообщает районная газета «Вперед». Это первый замглавы района Лариса Волкова (сейчас она работает в статусе и.о. главы), глава сельского поселения «Ключевское» Владимир Ефремов и замначальника Управления комплексного развития территорий РБ Евгений Попов.

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 марта. Прошедшие конкурсный отбор кандидаты затем предстанут перед депутатами райсовета, которые и выберут главу.

Напомним, прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию. Его отставку утвердили на сессии райсовета.
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