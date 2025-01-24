Политика и власть 24.01.2025 в 12:28
В Бурятии на пост главы района претендуют три кандидата
Они предстанут перед конкурсной комиссией
Текст: Андрей Константинов
На пост главы Заиграевского района Бурятии претендуют три кандидата, сообщает районная газета «Вперед». Это первый замглавы района Лариса Волкова (сейчас она работает в статусе и.о. главы), глава сельского поселения «Ключевское» Владимир Ефремов и замначальника Управления комплексного развития территорий РБ Евгений Попов.
Заседание конкурсной комиссии состоится 14 марта. Прошедшие конкурсный отбор кандидаты затем предстанут перед депутатами райсовета, которые и выберут главу.
Напомним, прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию. Его отставку утвердили на сессии райсовета.
Заседание конкурсной комиссии состоится 14 марта. Прошедшие конкурсный отбор кандидаты затем предстанут перед депутатами райсовета, которые и выберут главу.
Напомним, прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию. Его отставку утвердили на сессии райсовета.
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