Владимир Путин включил главу Бурятии в состав президиума Госсовета

Глава Бурятии Алексей Цыденов вошел в состав президиума Государственного Совета России. Распоряжение об утверждении нового состава президиума подписал президент РФ Владимир Путин.В президиум также включены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, помощник президента России Алексей Дюмин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.Также в состав вошли губернаторы Севастополя, Приморского и Красноярского краев, Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Сахалинской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской, Мурманской областей, главы ЯНАО, Республики Татарстан, Республики Саха Якутия, мэр Москвы и губернатор Севастополя.Всего в президиум включено 26 человек. Алексей Цыденов назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система».