Алексей Цыденов: «Наш товарооборот растет»

Бурятию с рабочим визитом впервые посетил Даурен Абаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации. Состоялась рабочая встреча дипломата с главой Бурятии, представитель Казахстана познакомился с регионом.

Стороны уже имеют определенные связи. Так, растет товарооборот.

«Поставки из Казахстана в Бурятию выросли за последние годы в шесть раз. Абсолютные цифры, конечно, не очень значительные. Но есть динамика, она нарастает и это отрадно», - отметил, в частности, по итогам визита глава республики.

Бурятская и казахстанская стороны обсудили сотрудничество в сфере древесины, где Казахстану интересен потенциал Бурятии, туризма и т. д. Высокий гость высказал мнение, что жители его страны с большим удовольствием приедут в Бурятию, на Байкал, посмотреть на Иволгинский дацан и другие достопримечательности.

«Мы обсудили большой спектр вопросов с Алексеем Самбуевичем. Есть что развивать. Бурятия и Казахстан в какой-то степени похожи - многонациональные, многоконфессиональные республики. Если взять конкретные примеры, то у нас уже есть работа по вертолетам. Мы готовы это направление развивать и дальше», - сказал Даурен Абаев.

По словам Алексея Цыденова, действительно есть хороший потенциал по поставке в дружественную страну не только нынешних моделей вертолетов Улан-Удэнского авиазавода, но и тех, что сегодня являются перспективными новыми моделями. Речь также идет о продукции Приборостроительного объединения, целлюлозно-картонного комбината. Рассматривается перспективы по «искусственной коже» - аналогу кожи человека, производимому сейчас только в Бурятии. Она позволяет быстрее залечивать обширные раны пациентов. И так далее.

«Безусловно, сотрудничаем в сфере сельского хозяйства. У нас из Бурятии в 2020-2021 годах было поставлено порядка 11 тысяч голов племенного молодняка в Казахстан», - напомнил Алексей Цыденов, подчеркнув, что этому направлению будет уделяться большое внимание.

Но в развитии отношений большую роль играет логистика. И ее совершенствованию следует уделить внимание.

Затронув тему туризма, глава республики сказал, что надо развивать взаимный туризм. «У нас близкие исторические связи, будет интересно. Я сам был в Казахстане много раз, мне много мест там нравятся. Красиво, интересно, и когда приезжаешь видишь, что многое меняется», - поделился Алексей Цыденов.

По словам казахстанского посла мысль посетить Бурятию у него появилась на одном из дальневосточных форумов, которые традиционно проходят в России. Среди павильонов различных регионов он обратил внимание на павильон нашей республики. «Зашел и решил для себя, что надо обязательно поехать в Бурятию. Потому что даже тот павильон показал насколько богата Бурятия и в человеческом капитале, и своими природными ландшафтами. Поэтому я очень рад оказаться здесь», - отметил иностранный дипломат.

Направлений для развития сотрудничества много - таково общее мнение бурятской и казахстанской сторон. Алексей Цыденов поблагодарил посла за визит в республику, выразил надежду, что он придаст новую динамику взаимоотношениям, прежде всего, между бизнес-сообществами.

Фото «Номер один»