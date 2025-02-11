Бурятию ждет цифровая трансформация

В понедельник, 10 февраля, в Бурятию приехал десант известной российской компании «Эр-Телеком Холдинг», которая специализируется на предоставлении широкополосного и беспроводного доступа в интернет, телефонию, цифровое ТВ и других телекоммуникационных услугах. Цель визита в Бурятию – обсуждение вопросов цифровой трансформации республики. В правительстве Бурятии по этому поводу прошла встреча с президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым.

– Компания уже активно инвестировала в нашу республику и логичным продолжением сотрудничества станет расширение сотрудничества в сфере цифровой трансформации региона. Подключено к интернету более 150 тысяч квартир, более 46 тысяч абонентов и более 900 корпоративных клиентов. Компания инвестирует в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», – отметил глава республики Алексей Цыденов.

В организацию первого этапа внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Улан-Удэ АО «ЭР-Телеком Холдинг» уже вложило 22 млн рублей. Сегодня компания намерена расширить систему «Безопасный город» и подключить еще до 100 камер, серверное и другое необходимое оборудование.

– За последние пять лет выручка «ЭР-Телеком» на территории Бурятии выросла в два раза, прибыль увеличилась в пять раз. Мы заинтересованы продолжать инвестировать в создание комфортной и безопасной городской среды, систем обработки данных и развитие сервисов для наших клиентов, – говорит президент компании Андрей Кузяев.





Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Бурятия (Глава региона Алексей Цыденов) и компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг» (президент компании Андрей Кузяев). Документ предполагает расширение сотрудничества в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, цифровизации отрасли ЖКХ, цифровых систем безопасности, инновационного предпринимательства.



Справочно:

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущая российская телекоммуникационная и инфраструктурная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками – «ЭР-Телеком», «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо». Количество сотрудников – более 15 000.

Фото: правительство Бурятии