Жители 102-го квартала Улан-Удэ пожаловались на проблемы с общественным транспортом

На этой неделе прошло выездное совещание с участием депутатов горсовета Улан-Удэ в 102-м квартале. На повестке - вопросы об устройстве остановочного павильона и состоянии разворотной площадки.Жители 102-го квартала не один год просят обратить внимание на остановки общественного транспорта, которыми пользуется весь микрорайон. На территории располагается две остановки, на одной останавливаются автобусы и маршрутки, следующие в сторону сотых кварталов, на второй - в сторону центра города. Однако площадки для разворота транспорту не хватает, помимо этого не всегда бывает понятно, в какую сторону следуют автобусы - никаких знаков или указателей на остановках нет.По итогам в ходе выездного совещания было принято несколько решений. Во-первых, на остановке, где останавливается общественный транспорт, следующий в центр города, сделают остановочный павильон. Во-вторых, пешеходный переход, который находится перед разворотной площадкой, перенесут в безопасное место. Это даст водителям больше возможностей для маневров на площадке.Также будет рассмотрено предложение о продлении маршрутов вглубь 102-го квартала, где помимо жилых домов располагаются детские сады и школы №60 и №108. Комитет по транспорту проведет анализ пассажиропотока и рассмотрит возможные решения вопроса.Фото: пресс-служба Улан-Удэнского горсовета