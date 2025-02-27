В Бурятии утвердили нового зампреда

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты одобрили кандидатуру Амгалана Дармаева на должность заместителя председателя правительства республики – министра сельского хозяйства и продовольствия.– Глава республики Алексей Самбуевич Цыденов просит вас поддержать кандидатуру Дармаева Амгалана Дымчиковича, – обратился к народным избранникам докладчик, и.о. руководителя администрации главы и правительства РБ Михаил Харитонов.Он также пояснил, почему министр сельского хозяйства выступает в ранге зампреда правительства.– Должность заместителя председателя правительства – это дополнительный инструмент решения вопросов, повышение эффективности должности. В том числе решения вопросов на федеральном и межрегиональном уровнях, – сказал он.По словам депутата Анатолия Кушнарева, кандидатура Дармаева более чем достойная.«Он знает, что такое сельские территории, он знает районы. Его знают в республике многие сельхозпроизводители. За короткий срок он изучил проблемы», отметил народный избранник.Критика в адрес выдвинутой кандидатуры также звучала, однако тайное голосование расставила все на свои места. Амгалана Дармаева поддержали 55 из 60 депутатов.Одной из главных задач нового чиновника станет повышение эффективности контроля за целевым использованием средств государственной поддержки и совершенствование этой системы.«Поддержка должна быть своевременной и соответствовать актуальным запросам сельхозтоваропроизводителей», – заявил зампред. – «Важным условием развития отрасли является рациональное использование сельхозугодий, включая субсидирование затрат на межевание и кадастровый учет земельных участков».