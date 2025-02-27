Политика и власть 27.02.2025 в 14:39

В Бурятии утвердили нового зампреда

Амгалан Дармаев намерен повысить контроль за использованием средств господдержки
A- A+
Текст: Наталия Грюнвальд
В Бурятии утвердили нового зампреда
Фото: "Номер один"
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты одобрили кандидатуру Амгалана Дармаева на должность заместителя председателя правительства республики – министра сельского хозяйства и продовольствия.
 
– Глава республики Алексей Самбуевич Цыденов просит вас поддержать кандидатуру Дармаева Амгалана Дымчиковича, – обратился к народным избранникам докладчик, и.о. руководителя администрации главы и правительства РБ Михаил Харитонов.

Он также пояснил, почему министр сельского хозяйства выступает в ранге зампреда правительства.

– Должность заместителя председателя правительства – это дополнительный инструмент решения вопросов, повышение эффективности должности. В том числе решения вопросов на федеральном и межрегиональном уровнях, – сказал он.
 
По словам депутата Анатолия Кушнарева, кандидатура Дармаева более чем достойная.

«Он знает, что такое сельские территории, он знает районы. Его знают в республике многие сельхозпроизводители. За короткий срок он изучил проблемы», отметил народный избранник.
 
Критика в адрес выдвинутой кандидатуры также звучала, однако тайное голосование расставила все на свои места. Амгалана Дармаева поддержали 55 из 60 депутатов.
 
Одной из главных задач нового чиновника станет повышение эффективности контроля за целевым использованием средств государственной поддержки и совершенствование этой системы.

«Поддержка должна быть своевременной и соответствовать актуальным запросам сельхозтоваропроизводителей», – заявил зампред. – «Важным условием развития отрасли является рациональное использование сельхозугодий, включая субсидирование затрат на межевание и кадастровый учет земельных участков».
Теги
хурал назначение

Все новости

В Бурятии расширят возможности опекунов
27.02.2025 в 15:51
Городские службы Улан-Удэ вышли на борьбу со снегом
27.02.2025 в 15:46
В Бурятии дорожные камеры поставили на новые места
27.02.2025 в 15:27
Бурятия примет участие в эксперименте
27.02.2025 в 15:10
В Бурятии утвердили нового зампреда
27.02.2025 в 14:39
«Жаловалась, что болит голова»
27.02.2025 в 14:14
В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде
27.02.2025 в 14:07
Щит и меч вашего здоровья: секреты сильного иммунитета
27.02.2025 в 13:41
Росреестр рассказал, как будет изыматься неосвоенная земля у граждан
27.02.2025 в 13:22
В Бурятии бывший министр стал аудитором
27.02.2025 в 13:07
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
В Бурятии бывший министр стал аудитором
Народный Хурал утвердил кандидатуру Дамбинимы Самбуева на новую должность
27.02.2025 в 13:07
Горсовет принял увеличение бюджета Улан-Удэ
Растут как собственные доходы, так и поддержка из республиканского бюджета
27.02.2025 в 11:22
В Хурале Бурятии наградили консула, председателя палаты и депутата
Консулу Монголии вручили медаль Агвана Доржиева
27.02.2025 в 11:03
В Бурятии уволился «старожил» РАЛХа
Дмитрий Баклашкин написал заявление по собственному желанию
27.02.2025 в 10:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru