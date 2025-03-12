«Главная задача - народосбережение и народопреумножение»: Глава Бурятии выступил с программной речью

Глава Бурятии Алексей Цыденов открыл работу второго совещания «Наша Бурятия», которое проходит в среду, 12 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В своём выступлении глава республики обозначил главные задачи для всех жителей Бурятии. Главная - народосбережение и народопреумножение.

Глава Бурятии подчеркнул, что итогом первого открытого совещания стало более тысячи идеи, из них спустя пять лет порядка 70 процентов уже реализованы.





- Сегодня мы подведем итоги, что сделано, а главное, построим планы на будущее. Мы с вами уже так собирались, мы с вами уже вместе обсуждали, что делать. Я напомню, когда мы с вами 5 лет назад также собирались, у нас было более тысячи предложений, которые были выработаны на круглых столах на стратсессиях, вместе со всей республикой, со всеми районами, организациями. Большая часть из них уже выполнена. То есть то, что мы с вами здесь говорили и будем говорить сегодня - это не на бумагу и в стол, не куда-то в сторону. Это для нашей работы. Поэтому сегодня важный день. Как мы сегодня поработаем, о чем мы сегодня с вами поговорим, какие будут идеи и предложения, так и будем жить, будем работать.

Что сегодня для нас с вами самое важное? Конечно, для каждого из нас - это Победа! Победа в специальной военной операции! Все мы, каждый из нас, не важно, где мы живём, в каком уголке России, каждый желает этого. Мы всё делаем для этого. Наши ребята достойно защищают нашу Родину, наше настоящее и будущее. Сегодня с нами в зале находятся участники специальной военной операции и их близкие. Я хочу отдать должное нашим ребятам и близким наших бойцов. Вы уже слышали, что у нас с момента начала СВО порядка пяти с половиной миллиардов рублей направлено на поддержку бойцов на передовой. Да, нам где-то не хватает на другие задачи, мы урезаем финансирование, мы понимаем, что есть главное. Сами люди помогают, вся Республика объединилась ради одной задачи - помочь быстрее победить! Мы все делаем ради победы, но не только ради этого. Мы работаем, чтобы здесь у нас дома всё развивалось чтобы, когда ребята вернулись, они видели ради чего всё это, что дома – порядок, что дома жизнь продолжается и мы делаем всё возможное, чтобы за победой мы двигались вперед, развивались.

А для чего все это? Что для нас с вами является главным? Зачем нам хорошая дорога? Зачем нам хорошая работа? Зачем нам хорошая больница? Зачем нам школа? Детский сад? Зачем нам все это? Что есть главное?

Главное и основное для чего всё делается, для чего СВО, развитие экономики – это народосбережение и народопреумножение!

Мы должны быть сегодня! Это вызов сегодняшнего мира, на 10 лет, на 20 лет, на ближайшие 100 лет. Это вызов как перед народом, перед нацией. И все что мы делаем - это ради нашего будущего. Сегодня стоит вопрос сохранения нас как народа. Ещё несколько лет назад коэффициент рождаемости был выше 2,3, каждая женщина рожала двух и более детей. Минимальный уровень для сохранения народа - это 2,3. Сейчас в Бурятии коэффициент рождаемости 1,6. С каждым следующим годом нас становится меньше, а нас должно быть много. Мы с уважением относимся ко всем нашим соседям, республикам, но для кого всё это? Для кого наша земля? Для кого мы строим? Развиваемся? Для кого наши ребята сегодня отдают жизни на передовой? Ради того, чтобы наш народ жил на нашей земле, наши дети, наши внуки. И все что мы делаем - ради этого. Всё лучшее нашим детям. Это не тот вопрос, который можно отложить на потом. Вдруг выделить много денег в один день, поднапрячься, нарожать детей. Вы же все понимаете, что это задача, это цель, которые должны быть в душе каждого из нас, чтобы каждый имел крепкую семью, много детей.

Я сейчас в первую очередь обращаюсь к нашим молодым. Чтобы наши дети жили хорошо, необходимо, чтобы рядом с ним был брат, друг, товарищ, сосед. Нас должно быть много. Чтобы молодые верили в себя и приумножать род. Молодые - на ставьте род на паузу! Не откладывайте рождение детей на потом. Что когда мы что-то сделаем, а потом можно? Вот увеличится субсидия, потом можно. Но поднимите руку кого из вас родители родили ради субсидии? Вот, никого! Молодёжь, Бог даст ребёнка, даст и сил! И от нас зависит как будем жить дальше, будут жить наши дети, внуки, правнуки. Кто будет жить на этой земле.

Бабушки, дедушки тоже не должны отходить в сторону, как и наши бабушки, дедушки растить своих внуков, помогать своим молодым, быть одной большой семьёй. Мы как народ должны быть! Экономика, стройки, больницы, всё что угодно - это всё для того, чтобы нас было больше. У нас в республике бурят всего 300 тысяч. У нас в России на всю нашу территорию – 146 миллионов. Это не мало, но и немного. Не беру Китай, возьмем США - в два раза меньше земли, но в два раза народа больше. Да, они живут южнее Сочи, у них климат лучше. Ну и что. Кому мы оставим свою землю? Если не мы, то кто сюда приедет? С кем будет жить наши дети? Мы ко всем относимся с уважением, но все-таки это наша земля. И наша задача сохранить свою землю для самих себя, для потомков.

Сегодня мои коллеги будут рассказывать, что у нас в Бурятии строится, будет строиться, какие преобразования нас ждут. Мы это можем и делаем. И президент нас поддерживает. На предстоящие 6 лет у нас денег больше по национальным проектам, чем было за прошедшие 6 лет. 109 миллиардов было за прошедшие 6 лет по национальным проектам. Сейчас идет СВО, сейчас сложно, но тем не менее 150 млрд – на предстоящие 6 лет. Это только национальные проекты. Помимо них есть еще и другие программы, которые не входят в национальные проекты, частные инвестиции.

Мы сделаем наш город лучше. Мы сделаем нашу республику лучше в рамках мастер-плана, который утвердил президент. И не просто утвердил, а приехал к нам сюда, в республику. Приехал и здесь утвердил то, каким будет город в ближайшие 6 лет - преобразование внешнего вида. Развитие общественного транспорта. Решение транспортных вопросов. Мы строим путепроводы, увеличили количество автобусов, трамваев. Делаем город красивым. Сносим старое жилье и строим новое современное. Строим национальный музей. Строим театр Байкал. Делаем кампус мирового уровня для нашей молодежи, чтобы они жили здесь, чтобы они видели свое будущее здесь. Чтобы они были счастливыми здесь, у себя дома, и чтобы они здесь рожали детей, и чтобы нас становилось больше!

Дорогие земляки! Это – наша главная цель сделать так, чтобы сегодня, завтра, всегда мы становились только сильнее, счастливее и у нас всегда было светлое будущее!», - сказал в своём выступлении Алексей Цыденов.

Напомним, первое открытое совещание с Правительством республики «Наша Бурятия» состоялось 8 февраля 2020 года. Его участниками стали более двух тысяч человек, было сформировано и обозначено 1084 идей по 12 направлениям. Реализовано полностью, частично реализовано и в стадии реализации находятся 803 (624 – реализовано, 179 – на стадии реализации) проектные идей. Цель мероприятия 2025 года, как и пять лет назад, развитие обратной связи с жителями республики.

Фото: правительство Бурятии