Политика и власть 12.03.2025 в 16:59

Социальная сфера Бурятии переживает период самого масштабного обновления

О её развитии на совещании «Наша Бурятия» рассказала Евгения Лудупова
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Текст: Андрей Константинов
Социальная сфера Бурятии переживает период самого масштабного обновления
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
О развитии социальной сферы республики за последние шесть лет рассказала зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова на открытом совещании с правительством «Наша Бурятия». Оно проходит сегодня в Улан-Удэ.

Зампред отметила, что все нацпроекты и госпрограммы имеют общую конечную цель - создание условий, чтобы «хотелось жить, учиться, работать и быть счастливым в республике».

Демографическое развитие начинается с мер поддержки семей с детьми. В Бурятии за последние 6 лет на эти цели направлено 80 млрд. рублей, только на выплаты семьям при рождении детей направлено 14,7 млрд. руб.

«Единое пособие на ребенка, «Дальневосточные» выплаты, материнский капитал, льготные ипотечные кредиты дали старт финансовой стабильности тысячам семей. Более 8 тысяч человек смогли повысить доход, благодаря программе социального контракта. Мы - одни из лидеров в Дальневосточном федеральном округе по количеству многодетных семей. В соответствии с указом главы Республики Бурятия реализуются такие меры поддержки как организация бесплатного питания в школах, бесплатный проезд и лекарства», - сообщила Евгения Лудупова.

Вся отрасль переживает период своего самого масштабного обновления. По всей республике построено 37 новых современных школ и 46 детских садов; капитально отремонтировано 150 школ и 18 детсадов. Построено 239 объектов спорта. Отремонтировано и создано 178 объектов культуры, среди которых 93 сельских дома культуры, 14 детских школ искусств.

Для здравоохранения Бурятии построено 92 новых объекта: 8 поликлиник, 61 ФАП, 21 врачебная амбулатория. Обновляется автопарк службы скорой медицинской помощи.

Приобретено 448 машин скорой помощи и санитарного транспорта, которые отправились во все районы Бурятии.

В социальной сфере Бурятии работает 50 тысяч жителей республики. Каждая организация вовлечена в реализацию мер поддержки участников СВО на разных этапах реабилитации.

«Особое внимание мы уделяем поддержке СВО и всестороннему сопровождению ветеранов боевых действий и их семей. Это трудоустройство, медицинская реабилитация и лечение, обучение, адаптация жилых помещений и многое другое. Все это делается совместно с открытым в 2023 году филиалом Фонда «Защитники Отечества», - рассказала Евгения Лудупова.

Социальная сфера на стратегической сессии в рамках открытого совещания «Наша Бурятия» представлена пятью площадками. Они объединили экспертов здравоохранения, образования, общественные организации, реализующими социальные практики.

«Мы ожидаем от вас новых инициатив, новых проектов, которые определят стратегические задачи в работе социального блока правительства. Чтобы учиться, жить, работать в Бурятии», - заключила Евгения Лудупова.
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