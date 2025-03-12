Политика и власть 12.03.2025 в 17:35

Евгений Луковников на совещании «Наша Бурятия»: «Такого количества строек Бурятия не видела никогда»

За последние шесть лет в Бурятии было построено более 200 школ, детсадов, поликлиник, домов культуры
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Евгений Луковников на совещании «Наша Бурятия»: «Такого количества строек Бурятия не видела никогда»

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников на открытом совещании «Наша Бурятия» подвел итоги развития строительной, дорожной и транспортной отраслей республики за последние 6 лет.

За этот период в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Культура» в регионе сдано более 200 социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.

- Такого количества строек и такого объема вложенных в строительство средств Бурятия не видела никогда. При этом ни пандемия, ни наличие санкций, ни сложная экономическая ситуация в стране не помешали нам снизить темпы строительства социально важных объектов, - подчеркнул Евгений Луковников.

С 2019 по 2024 годы введено 2 112,5 тысяч кв м жилья, из них более 567 тысяч кв м сдано в многоквартирных домах.

- Создание комфортной и безопасной среды, улучшение жилищных условий — это задачи, которые успешно решались по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как результат, Бурятия вошла в число регионов с активным строительством жилья, - подчеркнул зампред.

Новое жилье построено не только в Улан-Удэ, но и в районах республики. В том числе для переселения граждан из аварийного жилья в г. Закаменск, г. Северобайкальск, п. Каменск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, - рассказал Евгений Луковников.

Таким образом, создание условий для комфортного проживания населения продолжится и в последующие годы в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С 2017 года по приоритетному, а с 2019-го по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтировали и построили более 2,1 тысяч км дорог и 117 мостов. На обновление дорожной сети направили рекордные 90,6 млрд рублей.

- Благодаря нацпроекту, инициатором которого стал Президент России, Бурятия получила мощный импульс в развитии транспортной инфраструктуры. Как результат, количество ДТП уменьшилось на 30%, погибших в ДТП людей - на 44% и пострадавших - почти на 24%, - сообщил зампред.

Кроме того, парк городского общественного транспорта пополнился на 277 новых, комфортабельных автобусов разной вместимости и 17 современных «Львят» и «Богатырей».

С 2025 года развитие инфраструктуры Бурятии будет поддерживаться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
Наша Бурятия евгений луковников правительство бурятии

Все новости

Евгений Луковников на совещании «Наша Бурятия»: «Такого количества строек Бурятия не видела никогда»
12.03.2025 в 17:35
Мошенники начали использовать для обмана самозапрет на кредиты
12.03.2025 в 17:26
За 6 лет на господдержку АПК Бурятии было направлено 5,5 миллиардов рублей
12.03.2025 в 17:07
В Бурятии «Ростелеком» обеспечил трансляцию молебна Цедор Лхамо из Иволгинского дацана
12.03.2025 в 17:06
Социальная сфера Бурятии переживает период самого масштабного обновления
12.03.2025 в 16:59
В Бурятии налоги с добычи полезных ископаемых выросли в 2 раза
12.03.2025 в 16:28
«Банный» мошенник обманул 12 жителей Бурятии
12.03.2025 в 16:05
В Бурятии восстановили все сожженные и вырубленные леса
12.03.2025 в 15:58
В Бурятии назначили нового руководителя хореографического колледжа
12.03.2025 в 15:51
В Бурятии прокуратура не позволила примириться работникам Селенгинского ЦКК
12.03.2025 в 15:47
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
За 6 лет на господдержку АПК Бурятии было направлено 5,5 миллиардов рублей
Поддержку фермеры получают во всех направлениях сельского хозяйства
12.03.2025 в 17:07
Социальная сфера Бурятии переживает период самого масштабного обновления
О её развитии на совещании «Наша Бурятия» рассказала Евгения Лудупова
12.03.2025 в 16:59
В Бурятии налоги с добычи полезных ископаемых выросли в 2 раза
А все крупные предприятия модернизировали производства
12.03.2025 в 16:28
Экспортеры Бурятии три года подряд становятся лидерами среди компаний ДФО
В республике принят комплекс мер по поддержке экспортно-ориентированных предприятий
12.03.2025 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru