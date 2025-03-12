Евгений Луковников на совещании «Наша Бурятия»: «Такого количества строек Бурятия не видела никогда»

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников на открытом совещании «Наша Бурятия» подвел итоги развития строительной, дорожной и транспортной отраслей республики за последние 6 лет.

За этот период в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Культура» в регионе сдано более 200 социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.

- Такого количества строек и такого объема вложенных в строительство средств Бурятия не видела никогда. При этом ни пандемия, ни наличие санкций, ни сложная экономическая ситуация в стране не помешали нам снизить темпы строительства социально важных объектов, - подчеркнул Евгений Луковников.

С 2019 по 2024 годы введено 2 112,5 тысяч кв м жилья, из них более 567 тысяч кв м сдано в многоквартирных домах.

- Создание комфортной и безопасной среды, улучшение жилищных условий — это задачи, которые успешно решались по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как результат, Бурятия вошла в число регионов с активным строительством жилья, - подчеркнул зампред.

Новое жилье построено не только в Улан-Удэ, но и в районах республики. В том числе для переселения граждан из аварийного жилья в г. Закаменск, г. Северобайкальск, п. Каменск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, - рассказал Евгений Луковников.

Таким образом, создание условий для комфортного проживания населения продолжится и в последующие годы в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С 2017 года по приоритетному, а с 2019-го по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтировали и построили более 2,1 тысяч км дорог и 117 мостов. На обновление дорожной сети направили рекордные 90,6 млрд рублей.

- Благодаря нацпроекту, инициатором которого стал Президент России, Бурятия получила мощный импульс в развитии транспортной инфраструктуры. Как результат, количество ДТП уменьшилось на 30%, погибших в ДТП людей - на 44% и пострадавших - почти на 24%, - сообщил зампред.

Кроме того, парк городского общественного транспорта пополнился на 277 новых, комфортабельных автобусов разной вместимости и 17 современных «Львят» и «Богатырей».

С 2025 года развитие инфраструктуры Бурятии будет поддерживаться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: правительство Бурятии