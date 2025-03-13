Политика и власть 13.03.2025 в 09:42

В Бурятии за последние годы узаконили 6 тысяч самоволок

Об этом на совещании «Наша Бурятия» сообщил зампред Вячеслав Сухоруков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за последние годы узаконили 6 тысяч самоволок
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии ведется постоянная работа по оформлению прав на земельные участки с самовольными строениями, возведенными до конца 2015 года. Это решение проблем граждан, которые поколениями живут в своих домах, и в какой-то момент оказались вне закона - без собственности на свое имущество. Благодаря принятым нормативно-правовым актам число таких построек снизилось на 6 тысяч: с 7 тысяч в 2016 году до 1 тысячи в 2025 году.

Об этом на открытом совещании «Наша Бурятия» сообщил зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков.

- Работа по передаче земельных массивов в муниципальную собственность завершена в Улан-Удэ и Иволгинском районе, а срок оформления участков продлён до 31 декабря 2026 года, - отметил зампред.

Вячеслав Сухоруков также рассказал о программе «Дальневосточный гектар», которую он курирует. Эта программа, предоставляющая жителям республики возможность бесплатно получить земельные участки, реализуется с 1 августа 2019 года. Сегодня заключено уже 3737 договоров на земли общей площадью около 4 тысяч гектаров. Программа вызвала интерес не только среди жителей Бурятии, но и других регионов России - от Забайкалья до Московской области.

Наибольшим спросом пользуются участки под сельское хозяйство, строительство жилья и предпринимательские проекты. Среди успешных примеров - гостевой дом «Лесной дворик» Дмитрия Черняева в Иволгинском районе и площадка для стендовой стрельбы Михаила Андреевского в Прибайкальском районе, удостоенная в этом году премии «Звезда Дальнего Востока».

Получатели «Дальневосточного гектара», включая молодые семьи, врачей, педагогов и участников СВО, имеют возможность воспользоваться льготной ипотекой под 2% годовых. Уже одобрено 288 заявок и выдан 91 кредит на сумму 501,7 млн рублей.
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