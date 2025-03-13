Вячеслав Сухоруков рассказал о принципиальной позиции главы Бурятии по борьбе с коррупцией

Зампред правительства республики Вячеслав Сухоруков, курирующий сферу безопасности, выступая на открытом совещании «Наша Бурятия» рассказал о том, как в регионе идет борьба с преступностью.В частности, большая работа проводится в сфере борьбы с коррупционными нарушениями. Как рассказал Вячеслав Сухоруков, глава республики Алексей Цыденов уделяет особое внимание этой сфере, и уже в ближайшее время будут внедряться новые методы по предотвращению подобных преступлений.- Отдельно хочу подчеркнуть значимость работы по противодействию коррупции. С первых дней работы я лично убедился в принципиальной позиции Главы Республики Алексея Самбуевича Цыденова по вопросам борьбы с коррупцией. Без внимания не остаётся ни один сигнал, а материалы наших внутренних проверок неоднократно становились основанием для возбуждения уголовных дел и проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ближайшее время подозреваемых в коррупционных преступлениях начнут проверять на полиграфе. Однако важно не просто реагировать на уже выявленные факты коррупции, но и выстраивать работу так, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем. Это касается и кадровой политики, и исключения коррупционных рисков в различных процедурах, - сказал зампред правительства.В целом же в 2024 году по сравнению с 2020 годом в Бурятии общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 13 %. На 38 % уменьшилась преступность среди несовершеннолетних, на 23 % сократилась рецидивная преступность.– Чувство уверенности, защищенности и безопасности – это базовые потребности каждого человека. Важнейшая задача Правительства – реализация и защита прав и свобод граждан, охрана собственности и общественного порядка, а также борьба с преступностью. Решение этих задач осуществляется в тесном сотрудничестве с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами, – подчеркнул Вячеслав Сухоруков.Еще одно новшество, которое сделает Бурятию безопаснее - внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сегодня более 900 камер видеонаблюдения объединены в единую систему, доступную правоохранительным органам.Продолжается работа по борьбе с алкоголизацией населения. О том, что эта работа эффективна говорит статистика: число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения с 2020 года, снизилось почти на 40 %. С марта текущего года введены ограничения на продажу алкоголя в жилых домах, что затронуло более 440 магазинов (около 17 %).Одна из главных угроз для имущества жителей республики – это ІТ-преступления и прежде всего - телефонные мошенничества. Если в 2020 году в республике было зарегистрировано около трёх тысяч таких преступлений, то в 2024 году их число увеличилось вдвое, достигнув 6 242 случаев. Сумма похищенных средств за прошлый год вызывает тревогу – это 673,24 млн рублей.Работа по борьбе с такими мошенниками ведётся постоянно. В ноябре 2024 и феврале 2025 годов проведено два этапа масштабных мероприятий с участием сотрудников МВД и других правоохранительных органов, а также подготовленных лекторов из министерств, ведомств и муниципалитетов. Эти встречи посетили более 300 тысяч жителей республики, которые получили практические рекомендации по защите от мошенничества. Проведенная профилактическая работа уже дает конкретные результаты. За январь-февраль прошлого года мошенники похитили у жителей республики 95 млн рублей, а за аналогичный период этого года – 55 млн рублей. Снижение составило более 40%.Фото: egov-buryatia.ru