Политика и власть 13.03.2025 в 13:08

Мир суровых ландшафтов ждет решений

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о том, почему развитие малой авиации необходимо Арктике
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Текст: Макар Захаров
Мир суровых ландшафтов ждет решений

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал в преддверии проведения VI Международного арктического форума о планах развития малой авиации в Арктике.

Арктика, пожалуй, один из по-настоящему уникальных регионов, который в добавок примыкает к Северному полюсу. Территория охватывает окраины России, Канады, США, Дании, Норвегии и Исландии. Если говорить совсем простыми словами, то это мир суровых ландшафтов, бескрайних ледяных просторов и разбросанных поселений.

В этом мире, где расстояния измеряются сотнями километров, а дорог в привычном понимании практически нет, малая авиация становится не просто транспортом, а жизненно важной артерией, связывающей людей и обеспечивающей существование арктической цивилизации.

Прежде всего, малая авиация – это связь с внешним миром. Отдаленные поселки, оторванные от наибольшей части общества долгими полярными зимами, существуют благодаря регулярным авиарейсам. Именно малая авиация доставляет продукты питания, медикаменты, топливо, почту - все необходимое для жизни. Это «скорая помощь» в воздухе, оперативно эвакуирующая больных и пострадавших в критических ситуациях. Без нее многие арктические поселения попросту оказались бы отрезаны от мира и обречены на вымирание.

Кроме того, малая авиация является двигателем экономики и науки Арктики. Она обеспечивает транспортную доступность для геологоразведочных работ, позволяя изучать и осваивать богатые природные ресурсы региона. Ученые, исследующие климат, ледники, морскую фауну, также активно используют малую авиацию для проведения исследований в труднодоступных районах. Она позволяет добраться до ледовых баз, собрать образцы, провести наблюдения, которые невозможно осуществить с земли.

Нельзя забывать и о защите арктических территорий. Малая авиация осуществляет патрулирование, контролирует соблюдение природоохранного законодательства, выявляет браконьеров и предотвращает незаконную деятельность. Она помогает обнаруживать и ликвидировать чрезвычайные ситуации, такие как лесные пожары и разливы нефти.

Наконец, малая авиация – это сохранение культуры коренных народов Арктики. Она обеспечивает связь между поселениями, позволяет поддерживать традиционный образ жизни, получать образование и медицинскую помощь. Самолет, приземляющийся в отдаленном поселке не просто средство передвижения, а символ надежды, развития и связи с многополярным миром.

Исходя из всех этих факторов можно смело сказать, что развитие и поддержка малой авиации в Арктике поистине считается стратегически важной задачей, требующей особого внимания и инвестиций.

– Малая авиация, региональная авиация остаются актуальными для арктических территорий. Мы точно будем рассматривать вопросы, касающиеся развития региональной авиации, поскольку это важная тема для всех арктических регионов: территории большие, плотность населения низкая, транспортная инфраструктура достаточно сложная, сезонные факторы, зимники, – упомянул председатель комиссии Госсовета, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в разговоре с ТАСС.

Данная тема была поднято неспроста. Под конец марта в Мурманске запланировано проведение VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Глава Бурятии будет возглавлять комиссию по направлению «Эффективная транспортная система».

– Проведение заседаний комиссии необходимо для того, чтобы собрать имеющиеся вопросы у регионов и более четко организовать взаимодействие с федеральными органами, министерствами. Правительство и, в нашем случае, Министерство транспорта напрямую работают с субъектами, но иногда возникают такие системные вопросы, которые требуют более детального обсуждения в рамках Госсовета, – отметил председатель комиссии Госсовета в беседе с ТАСС. – За прошедшие годы сам институт комиссий Госсовета показал очень высокую эффективность: многие вопросы, во-первых, начали решаться, а во-вторых, мнение самих регионов было услышано. Проведение заседаний на больших мероприятиях дает возможность в рамках комиссии собрать большее число участников – представителей органов федеральной власти, субъектов, и в какой-то мере эффективность от этого повышается.

Стоит отметить, что авиационная доступность не заканчивается на Арктике. В начале 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов – в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. Сейчас в рамках нацпроекта утверждены проекты 75 аэропортов, где будет проводиться реконструкция или строительство взлетно-посадочных полос.

– Это стимул для развития регионов, поскольку авиационная доступность – существенный шаг к повышению экономической активности. Например, буквально в прошлом году в Бурятии запустили новый терминал аэропорта «Байкал», – поделился Алексей Цыденов. – У нас существенно растут авиационные перевозки. Так, мы с 240 тыс. перевозок поднялись до 750 тыс. – за семь лет выросли в три раза.

Напомним, в текущем году на финансирование льготных авиаперевозок по трем программам (плоские тарифы, межрегиональное сообщение и перелеты на Дальний Восток. – Прим. ред.) предусмотрено 24,6 млрд рублей. Данные средства позволят не то, что поддерживать, а развивать авиационные перевозки.

Информационный источник: ТАСС.
Фото: Правительство Республики Бурятия.

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Бурятия Арктика политика авиация

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