Республика прислушалась к голосу народа

12 марта стало днем открытого диалога между властью и народом. Правительство Республики Бурятия провело совещание «Наша Бурятия», собравшее более 2 400 участников – представителей различных сфер, экспертов и обычных жителей региона. Главной целью стало совместное определение приоритетных направлений развития нашей республики и выбор эффективных решений наболевших проблем.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, опыт предыдущего аналогичного совещания доказал эффективность такого формата работы. Пять лет назад, благодаря активному участию общественности, удалось реализовать значительное количество инициатив, несмотря на сложность поставленных задач и необходимость привлечения крупных объемов финансирования.

– Нас пугали масштабы, пугали объемы необходимого финансирования, пугала трудность задач, но большую часть этих вопросов мы решили. Поэтому и сейчас, имея этот опыт, мы уверены, что также большую часть того, что люди предлагают, мы за этот период решим, – рассказал Алексей Цыденов.

На этот раз отдельные идеи по всем направлениям были озвучены в конце совещания. Проекты тесно касаются как строительства дорог, так и мостов, развития опорных населенных пунктов, системы здравоохранения, образования, туризма, поддержки ТОСов, а также многого другого.

– Одна голова – хорошо, две лучше. А когда всей республикой, вообще замечательно. Все районы принимали участие, все министерства наши подведомственные организации, коммерческие предприятия, общественные организации, в общем вся республика была представлена. Собрано более 1 000 предложений со всех круглых столов, – добавил глава Бурятии.

Среди участников мероприятия были и многодетные матери, которые поделились своим опытом и внесли ценные предложения. Тамара Банщикова из Еравнинского района, воспитывающая 18 детей, рассказала о работе созданной ею организации, оказывающей поддержку приемным родителям. По ее словам, такие совещания дают возможность многодетным семьям «разговаривать с властью на одном языке».





Туяна Дэбэева, успешный ученый и многодетная мама, поделилась своим опытом участия в аналогичном мероприятии пять лет назад. Тогда она инициировала две важные идеи: освобождение многодетных семей от транспортного налога и создание детских комнат в вузах республики. Обе инициативы были успешно реализованы, что свидетельствует об эффективности формата открытого диалога и готовности властей прислушиваться к мнению населения.

Одной из важных платформ для инициатив «снизу» стали территориальные общественные самоуправления (ТОС). Сегодня в Бурятии насчитывается более 2 400 ТОСов, объединяющих свыше 30 тыс. активных граждан. Активисты ТОС предложили организовать централизованное бухгалтерское сопровождение своей деятельности и признать их вклад как волонтеров наравне с участниками трудового фронта.

В сессии «Эффективная и конкурентная экономика» приняли участие 80 представителей бизнеса, предложив 80 различных идей, от компенсации затрат на разработку новых технологий до поддержки наукоемких предприятий в сфере биотехнологий и регенеративной медицины.

Успешным примером взаимодействия власти и общества стала работа с фермерами. Из 75 идей по развитию АПК, предложенных на стратегической сессии в 2020 году, уже реализовано 48! В этот раз больше всего предложений касалось растениеводства.

Новой и интересной идеей стала разработка «Олимпийской карты» - аналога «Пушкинской карты», предназначенной для школьников и студентов. Цель этого проекта заключается в повышении доступности спортивных секций и мероприятий для молодежи.





Экологические активисты подчеркнули важность экологического образования и предложили интегрировать экологические темы в школьные предметы и внедрять эконаставничество.

– Главная задача – это то, что мы делаем: развиваем экономику, инфраструктуру, социальную сферу и так далее – все для того, чтобы жизнь была лучше, надежнее, предсказуемее и, как итог, чтобы люди чувствовали себя увереннее шли в создание больших семей. Крепких, настоящих семей, где много детишек. В итоге, чтобы нас становилось больше. Мы должны быть, – подытожил Алексей Цыденов.

Работа проходила по 15 направлениям. По итогам совещания было собрано более 1 000 предложений. Правительство Бурятии планирует тщательно проанализировать все поступившие инициативы и использовать их при разработке стратегии развития республики на ближайшие годы. Совещание «Наша Бурятия» стало ярким примером открытого и конструктивного диалога между властью и народом, демонстрирующим стремление к совместному созданию процветающего и комфортного для жизни региона. Власти республики выразили надежду, что этот формат работы позволит и в дальнейшем учитывать потребности и интересы каждого жителя Бурятии.

Фото: Правительство Республики Бурятия.