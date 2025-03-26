Народный Хурал проверил готовность республики к пожарам и паводкам

Сегодня, 26 марта, комитет Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы провел выездное совещание в селе Иволгинск Иволгинского района. Перед проведением совещания депутаты проверили, как укреплен берег Селенги в селе Сотниково и оснащенность Иволгинского лесхоза.

Началось выездное совещание с посещения села Сотниково. Депутаты совместно с руководителем республиканского агентства ГО и ЧС Евгением Радикальцевым осмотрели берегоукрепление.

- Мы находимся в затопляемой зоне. В советское время здесь были поля совхоза, и эта зона не должна была застраиваться. После проведения трехгодичной работы по берегоукреплению мы пока не можем сказать, что Сотниково защищено от паводков на 100%. Тем не менее значительная часть жилых домов, которые находятся у кромки воды, от наводнения защищены Работы по берегоукреплению будут продолжены. На сегодняшний день укреплено 1,5 км. береговой линии, - отметил председатель комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.

Евгений Радикальцев рассказал, какие работы проведены для предотвращения весенних паводков.

- На реке Селенга с третьего по 20 марта были проведены ледорезные работы, пропилено 45 км льда. Участки для распиловки выбирались в зависимости от особенностей русла реки. Ослабление ледового покрова с целью предотвращения заторов проводилось в тех местах, где есть повороты русла, сужения и прочее - то есть препятствия для равномерного прохождения льда. Также места распила выбираются по многолетним наблюдениям. В прошлом году в результате заторов были подтоплены населенные пункты в Прибайкальском, Иволгинском районах, Улан-Удэ. В этом году возле этих населенных пунктов мы уже провели ослабление льда, чтобы предотвратить подтопление. От талых вод в Иволгинском районе пострадали посёлки Гурульба и Верхняя Иволга. Всего в Бурятии этой весной подтопило уже 92 участка, - рассказал Евгений Радикальцев.

На сегодня ситуация с паводками в Бурятии стабилизировалась, большая часть снег сошла, но это не исключает летних паводков.

Другая напасть – лесные и ландшафтные пожары. Депутаты посетили Иволгинский лесхоз, на примере которого оценили готовность Бурятии к пожароопасному сезону.

- У нас в республике все районы горимые. Весенние пожары - самые опасные из-за сухой травы и порывистого ветра. За последние годы на тушении пожаров у нас погибло 20 человек, - констатировал грустные факты Петр Мордовской.

Директор Иволгинского лесхоза заверил – учреждение оснащено техникой довольно неплохо.

- У нас 44 единицы техники, из них семь единиц мы получили в рамках нацпроекта. Это пожарная машина, «Урал», вездеход, бульдозер, лесопосадочная машина, вахтовый автомобиль, колесный трактор. Закуплены два квадрокоптера. В зоне ответственности Иволгинского лесхоза находится 164 тысячи кв.км, - сообщил руководитель районного лесхоза.

Пожарная обстановка в лесах Бурятии мониторится с помощью видеокамер, которые закреплены и синхронизированы с вышками сотовой связи.

- Камеры могут поворачиваться на 360 градусов, и, если фиксируют дым, об этом сразу уведомляется операторы, которые также работают в круглосуточном режиме, - отметил руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

Таким способом удается мониторить восемь млн га леса.

Вместе с тем из 633 населенных пунктов 245 подвержены переходу лесных и других ландшафтных пожаров, а также 90 ДНТ (СНТ) и 29 детских оздоровительных лагерей.

- У нас в Бурятии открывается пожароопасный сезон, сложная обстановка по паводкам. На совещании мы рассмотрели готовность населенных пунктов, всех служб, сил и средств к пожароопасному сезону. Наступают тёплые дни и необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности - не разводить костры, не сжигать мусор на участках, соблюдать меры пожарной безопасности, - призвал жителей республики Петр Мордовской.





Фото: "Номер один"