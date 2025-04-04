Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как прошла реконструкция стадиона «Забайкалец». Модернизированный стадион готовится сейчас к официальному открытию.

- Стадион «Забайкалец» имеет богатую историю, он был построен еще в 50-ых годах прошлого века. Здесь выросло не одно поколение спортсменов, сюда приходили целыми семьями гулять, заниматься спортом. Это история города и людей. Поэтому этот стадион нам важно было привести в порядок, и мы это сделали, - рассказал Игорь Шутенков.





Мэр отметил, что возвели стадион в очень короткий срок, всего лишь за год.

- За это большое спасибо подрядчикам «Энергострой». Они зашли на объект в апреле прошлого года, а завершили работы уже в феврале 2025. Теперь спортсмены, дети и взрослые смогут заниматься физкультурой круглый год, - говорит Игорь Шутенков.

Тут есть большое футбольное поле с искусственным газоном, которое соответствует всем международным стандартам. Здесь можно проводить профессиональные соревнования всероссийского и международного уровней.

- На стадионе мы обустроили беговые дорожки, теннисный корт, площадку для прыжков в длину, трибуну на 900 зрителей, а также баскетбольную и универсальную площадки для игр в теннис, волейбол и пиклбол. В отдельном здании площадью 3 тысячи кв. метров разместили залы для смешанных единоборств, кикбоксинга и кардиозал. Уверен, что местные жители, да и другие горожане, будут приходить сюда с удовольствием, - подчеркнул Игорь Шутенков.





- Мы не только реконструировали стадион, но и постоянно обновляем парк им. Жанаева. Кроме того, в микрорайоне открыли в прошлом году модельную библиотеку. Стараемся, чтобы всем жителям здесь было комфортно жить, учиться и работать, - резюмировал мэр.

Фото: администрация города Улан-Удэ