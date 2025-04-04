Политика и власть 04.04.2025 в 11:51

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как прошла реконструкция стадиона «Забайкалец»

Модернизированный стадион готовится к официальному открытию
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как прошла реконструкция стадиона «Забайкалец»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как прошла реконструкция стадиона «Забайкалец». Модернизированный стадион готовится сейчас к официальному открытию.

- Стадион «Забайкалец» имеет богатую историю, он был построен еще в 50-ых годах прошлого века. Здесь выросло не одно поколение спортсменов, сюда приходили целыми семьями гулять, заниматься спортом. Это история города и людей. Поэтому этот стадион нам важно было привести в порядок, и мы это сделали, - рассказал Игорь Шутенков.


Мэр отметил, что возвели стадион в очень короткий срок, всего лишь за год.

- За это большое спасибо подрядчикам «Энергострой». Они зашли на объект в апреле прошлого года, а завершили работы уже в феврале 2025. Теперь спортсмены, дети и взрослые смогут заниматься физкультурой круглый год, - говорит Игорь Шутенков.

Тут есть большое футбольное поле с искусственным газоном, которое соответствует всем международным стандартам. Здесь можно проводить профессиональные соревнования всероссийского и международного уровней.

- На стадионе мы обустроили беговые дорожки, теннисный корт, площадку для прыжков в длину, трибуну на 900 зрителей, а также баскетбольную и универсальную площадки для игр в теннис, волейбол и пиклбол. В отдельном здании площадью 3 тысячи кв. метров разместили залы для смешанных единоборств, кикбоксинга и кардиозал. Уверен, что местные жители, да и другие горожане, будут приходить сюда с удовольствием, - подчеркнул Игорь Шутенков.


- Мы не только реконструировали стадион, но и постоянно обновляем парк им. Жанаева. Кроме того, в микрорайоне открыли в прошлом году модельную библиотеку. Стараемся, чтобы всем жителям здесь было комфортно жить, учиться и работать, - резюмировал мэр.

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

Теги
администрация улан-удэ спорт игорь шутенков

Все новости

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как прошла реконструкция стадиона «Забайкалец»
04.04.2025 в 11:51
Жителям Бурятии закрыли доступ в лес
04.04.2025 в 11:37
Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли в социальном центре «Шанс»
04.04.2025 в 11:34
Пожилой мужчина пропал в районе Бурятии
04.04.2025 в 11:28
В Улан-Удэ стартовал турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
04.04.2025 в 11:23
В Улан-Удэ торговец спиртом пошел под суд
04.04.2025 в 11:04
В Бурятии планируется восстановить один из самых опасных мостов в России
04.04.2025 в 10:49
Жительница Бурятии нажилась на мертвом сыне
04.04.2025 в 10:45
Трамвай в Улан-Удэ сошел с рельсов от удара с резвой иномаркой
04.04.2025 в 10:28
ТГК-14 настиг огромный штраф за массовые нарушения в Улан-Удэ
04.04.2025 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Игорь Шутенков поручил проверить качество дорог
В этом месяце в городе осмотрят все дороги, отремонтированные за последние 4 года
04.04.2025 в 10:21
В Муйском районе торжественно открыли базу дорожно-строительной службы республики
Производственная площадка начала функционировать ещё в прошлом году
03.04.2025 в 15:19
Глава Бурятии рассказал Денису Мантурову о перспективных проектах в авиастроении
Алексей Цыденов встретился с первым зампредом правительства России
03.04.2025 в 13:49
Глава Бурятии пообещал Путину продолжить работу по проблемным вопросам
В их числе он назвал строительство очистных сооружений и полигонов
03.04.2025 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru